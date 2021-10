Un livre, c’est magique ! – Éditions Gallimard Jeunesse

“Un livre, c’est magique !” est un album absolument magnifique à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Arnaud Alméras et illustré par Robin, ils embarquent le lecteur dans la vie quotidienne de deux acolytes, frère et sœur, amoureux fous de lecture !

Un format inédit qui sollicite encore plus les tout-petits

La couverture du livre est une douce représentation de son contenu. Nous faisons la connaissance d’un duo d’enfants qui, le sourire aux lèvres, profitent d’une “parenthèse lecture”, sous l’œil attentif de leur chat, émerveillé par la situation. Un monde magique semble les entourer, avec la présence de ces fées et autres créatures ; sûrement leur imagination qui s’inspire de toutes ces lectures magiques qui font partie de leur quotidien. Le livre possède un format original dans lequel des rabats à déployer prennent part à la narration. Cela rend la lecture est encore plus active, de quoi aiguiser la curiosité du jeune lecteur.

Une ode à la lecture

“Un livre, c’est magique !” est une ode à la lecture. Chaque page nous embarque au sein même de la vie quotidienne, dans des lieux bien connus de tous. Facile donc pour les enfants de s’identifier. L’auteur explique à quoi peut servir un livre : à rêver, à s’amuser, à partager, à découvrir et apprendre toutes sortes de choses, bricoler, cuisiner, etc. L’humour est présent aussi, certaines situations donnent le sourire. Le petit garçon et la jeune fille s’amusent ensemble en s’inspirant de leurs différentes lectures : l’Île au trésor par exemple. Tout cela en partie grâce à l’univers coloré, positif et familial de Robin.

En conclusion, avec un livre tout semble possible, on ne s’ennuie pas, on se fait des amis, on échange, on peut rêver, se lancer dans de nouvelles expériences, s’endormir la tête dans les nuages.

