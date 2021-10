Samir n’arrive pas à dormir – Éditions Gallimard Jeunesse

“Samir n’arrive pas à dormir” est un album écrit par Davide Calí et illustré par Anna Aparicio Català disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont faire la connaissance de Samir, cette chauve-souris à la bouille étrange, qui ne cesse de se demander pourquoi il ne réussit pas à dormir la nuit… Au grand désespoir de ses acolytes de la savane, qui ne souhaitent qu’une seule chose : dormir en paix !

À la découverte de l’univers coloré d’Anna Aparicio Català

La première chose qui saute aux yeux lorsqu’on a l’album “Samir n’arrive pas à dormir” entre les mains, c’est l’univers coloré de la talentueuse Anna Aparicio Català. Cette illustratrice d’origine espagnole nous a séduits pour son audace, puisqu’elle n’hésite pas à miser sur un univers presque “psychédélique” pour cet ouvrage qui parle de l’importance du sommeil. Cela n’empêche pas les dessins d’être en totale harmonie avec la plume de Davide Calí qui ne manque pas d’entrain et d’humour !

Mais alors, qui est Samir ? Et pourquoi ne réussit-il pas à dormir ?

Samir est un personnage qui ne passe pas inaperçu, avec ses yeux ronds comme des billes et ses oreilles pointues. On aurait presque du mal à reconnaître qu’il s’agit en fait d’une chauve-souris. On le retrouve en immersion dans la jungle, entouré d’animaux de la savane : éléphant, serpent, singe, tigre, gazelle, crocodile. Samir, ne réussit pas à dormir la nuit, rien à faire, c’est un cauchemar pour lui.

Mais surtout pour ses voisins en fait… Car il décide de les réveiller un par un pour essayer de comprendre ce qui l’empêche de dormir à ce point la nuit. En tout cas, jusqu’à ce que l’un de ces animaux décide de lui dire que les chauves-souris ne dorment qu’en journée. Puis, les animaux finissent par se rendormir. Alors que le jour se lève, Samir dort enfin. Puis l’heure de la revanche a sonné, puisque les animaux se mettent tous à hurler volontairement, pour se venger de Samir et le faire sortir de son sommeil.

Lire “Samir n’arrive pas à dormir”, c’est accepter de plonger dans l’univers d’un livre plus que rythmé. En effet, les couleurs sont vives, l’histoire ne motive pas tellement à dormir, peut-être vaut-il mieux la réserver pour la journée… Blague à part, le duo fonctionne à merveille. La narration est amusante, les illustrations embarquent les enfants dans un univers à part, loin de leur quotidien, où les animaux ont des bouilles amusantes. Le jeune lecteur comprendra très bien qu’il est important de dormir la nuit et de ne pas faire de bruit lorsque les autres sont en train de se reposer.