Chiruran, tome 3, aux éditions Mangetsu Manga

La série Chiruran, des éditions Mangetsu Manga, se poursuit avec ce troisième tome, paru en août 2021. Un manga de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto, qui présente la suite des aventures des anciens membres du Rôchi Gumi, restés à Kyoto…

Le gong retenti, une foule entoure une estrade où les prochains combats vont avoir lieu. En effet, les anciens membres du Rôchi Gumi, restés à Kyoto, essaient de rentrer au service du clan Aizu. Pour cela, ils vont devoir vaincre les maîtres des cinq écoles d’Aizu dont la bravoure fait la fierté du clan. Chacun y va de ses commentaires, lorsque deux hommes commencent à s’avancer sur l’estrade. Il y a Sagawa le démon, le guerrier le plus fort d’Aizu, qui se présente. En face de lui Kamo Serizawa renifle et affirme qu’il sent un parfum de violence se dégager de son adversaire. Aussitôt, Sagawa rétorque que lui sent une odeur d’alcool et de gonzesses ! Au sein des spectateurs certains s’inquiètent pour le maître Sagawa qui semble vouloir combattre pour ce premier duel. C’est alors qu’un homme s’approche, monte aussi sur l’estrade, suppliant qu’on lui confie ce premier duel…

Le récit débute aussitôt avec une pression certaine, et le premier duel qui se prépare. Ainsi les combats oscillent entre dialogues, attaques, coups bas et flashbacks, permettant de découvrir l’histoire des adversaires Rôshi Gumi, mais aussi de certains membres du clan. Chacun se dévoile, les combats sont captivants, intéressants et forts, pleins de rebondissements et de surprises. Le manga est également teinté d’humour par moments, avec tous ces guerriers qui se cherchent et veulent toujours être les plus forts. Les combats s’enchaînent, chacun fait ses preuves, entre exploits, parades et techniques fabuleuses. Mais un évènement surprenant, à la fin de l’ouvrage va tout remettre en cause… Le dessin est agréable, fort et puissant, pour les combats saisissants, avec un trait fluide, fin, parfois plus épais, apportant de la puissance.

Chiruran, série des éditions Mangetsu Manga, se poursuit avec ce troisième tome, qui présente des combats épiques et grandioses, des duels entre les maîtres des cinq écoles d’Aizu et les anciens membres du Rôshi Gumi, qui doivent faire leurs preuves pour être acceptés.