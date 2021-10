Émile fait un Émile – Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées

Quel plaisir de retrouver Émile dans un tout nouvel ouvrage raconté par Vincent Cuvellier et Ronan Badel, à savoir “Émile fait un Émile”. Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, il fait partie de ces albums illustrés riches en originalité, puisque c’est Émile qui nous raconte sa propre histoire. Une histoire qu’il s’est lui-même inventée et qu’il n’hésite pas à partager avec le lecteur, autour de superbes illustrations.

Quand “Émile fait un Émile”, cela donne quoi ?

L’ouvrage débute avec Émile qui a décidé d’écrire ses propres aventures. On le retrouve donc avec une planche à dessiner entre les mains, des crayons de couleur, prêt à inventer une histoire dans laquelle il est le héros. Le lecteur se retrouvera donc en immersion dans un univers qui lui ressemble, très enfantin. Sa façon de parler avec ces quelques tics de langage est absolument craquante. L’écriture manuscrite et les dessins se complètent à merveille et semblent bien avoir été réalisés de sa main. Tout est colorié assez grossièrement, c’est donc totalement réaliste et le lecteur s’identifiera sans souci.

Une histoire rocambolesque

On voit qu’Émile s’inspire des contes qu’il a lui-même lu, même si cela n’a ni queue ni tête. L’histoire qu’il s’invente au fur et à mesure que viennent ses idées est aussi adorable que maladroite. Et c’est justement ce qui est drôle. Il raconte qu’un loup souhaite le manger et de fil en aiguille les choses se gâtent et plusieurs étranges aventures l’attendent. Il est plusieurs fois interpellé par les auteurs et à la toute fin, il leur donne son calepin dans lequel est écrite toute son histoire.

Ah, qu’est-ce qu’il nous avait manqué Émile ! Son regard canaille, son caractère bien trempé et cette imagination que l’on ne soupçonnait pas, car oui, Émile a de la suite dans les idées et compte bien en faire profiter son lecteur. Pour ce nouvel ouvrage, le duo Cuvellier/Badel surprend et nous embarque complètement dans l’histoire qu’Émile s’est lui-même inventée pour la raconter à son lecteur.