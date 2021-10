A la poursuite du camion poubelle est un ouvrage de Tjibbe Veldkamp et Noëlle Smit, paru aux éditions Glénat jeunesse, en septembre 2021. Un livre amusant, qui présente des travailleurs de l’ombre, des éboueurs attachants, qui sont embêtés dans leur travail, par un chien coquin !

Dans la rue, Bruno et Jojo, les éboueurs, ramassent les poubelles. Ils chantent en chœur, pour se donner du courage, de l’entrain et un rythme certain. Tout est mis dans la benne du camion poubelle. Bruno jette les sacs poubelle, fauteuils, chaussures, chaises… Parmi toutes les affaires qu’il jette, il y a un toutou. Il demande à jojo s’il doit jeter le toutou. Jojo ne veut pas, il renverse la benne, pour retrouver et faire sortir le petit chien, qui se retrouve bientôt entre les pattes de Bruno. Les deux éboueurs ramassent leur bazar de bon cœur, ils se remettent à chanter, pour se donner du courage et de l’entrain.

Le récit est bien rythmé, avec la chanson simple et entrainante des éboueurs, que les jeunes lecteurs pourront apprendre et reprendre rapidement, pour les immerger et faire participer à l’histoire. Bruno et Jojo vont être embêté par un petit chien qui n’arrête pas d’aller dans les déchets que les éboueurs jettent dans la benne du camion poubelle. Ainsi, la situation répétitive et drôle, va amuser les enfants. La chute est sympathique et bienveillante. Le récit est assez simple, présentant des héros du quotidien, que l’on ne voit pas toujours. Une mise en lumière sur les éboueurs, qui s’occupent de nos poubelles et nettoient les rues des villes, à travers deux personnages amusants et attachants. Le dessin est agréable, avec une partie de la scène en couleur, le fond en noir et blanc, jouant ainsi avec l’essentiel de l’action.

A la poursuite du camion poubelle est un album surprenant, des éditions Glénat jeunesse, qui présente, à travers un récit entrainant et amusant, le travail des éboueurs, ces personnes de l’ombre qui font disparaitre nos poubelles et nettoient nos rues.