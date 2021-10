Tower of God Tome 2 : 2ème étage – Éditions Ototo 

Partagez





Il existe une tour dont tout le monde veut entreprendre l’ascension, à cause de sa richesse promise : the Tower of God. Mais, avant d’atteindre le sommet, il faut se confronter à plusieurs épreuves. Chaque étage comprend une énigme, ou un test, quelquefois incroyable, d’autres fois effrayant.

Bam, qui n’est qu’un simple « régulier », un humain sans pouvoir, et sans aptitude spéciale. Il décide de s’attaquer à l’ascension de la tour, dans le simple but d’y retrouver son amie Rachel.

Second tome de ce manhwa tiré d’un webtoon coréen, disponible depuis le 10 septembre 21 aux Éditions Ototo !

Le décor du tome 2 :

Le premier test est terminé. Bam se retrouve entouré des ennemis qu’il combattait juste quelques secondes avant la fin du « jeu ». Mais, pas le temps de se reposer. Depuis le cube central, une voix convie les survivants à un nouveau petit test rapide : former des équipes de trois joueurs en seulement cinq petites minutes !!!

La réflexion est vite faite. Pas le temps de courir à travers ce premier monde pour récupérer deux co-équipiers parfaits. Bam est forcé de constater que les seuls protagonistes qui peuvent faire équipe avec lui, sont les deux plus proches. Ceux qui voulaient le tuer dans la première épreuve ! Une créature qui se rapproche plus d’un crocodile, bourrin, immense aux allures de guerrier. Et, ce jeune garçon intrigant aux cheveux blancs et sa valise mystérieuse, qui n’aurait eu aucun mal à les anéantir en un claquement de doigts !!!

Tandis que les minutes s’écoulent, les trois personnages toisent et s’interrogent sur les deux autres. Comment Bam va-t-il faire pour convaincre ces deux êtres étranges à se joindre à lui ? Mais surtout, comment va-il faire pour les toucher sans se faire tuer, avant que le chrono ne soit écoulé ?? Car, la voix a été claire, pour ne pas être éliminés, il faut faire ce qu’elle veut : « pour valider votre équipe, vous devez tous vous toucher avec vos partenaires, avant la fin du chrono » ….

Le point sur le tome 2 :

La concurrence est dure ! Mais ce nouvel opus, aux Éditions Ototo, s’ouvre sous le signe de la « fraternité » et de l’entraide entre participants. Siu nous entraine dans un second étage où plusieurs nouveaux défis attendent la nouvelle équipe. Donc, pas de nouveaux mondes immenses, mais plusieurs huit-clos, où les participants sont emmenés à réfléchir en groupe pour ne pas mourir ou être éliminés ! Un challenge compliqué pour des équipes dont les personnages voulaient s’entretuer auparavant. Le lecteur comprend petit à petit la « structure » de Tower of god, où l’auteur confronte finalement le choix des personnages dans les tests, et la vie qu’ils avaient peut être à l’extérieur de la tour. Le personnage principal est un « faible » avant d’y rentrer, et pourtant, malgré les enjeux, il est toujours dans la place !!!

La conclusion :

Toujours charmée par ce début de série de Tower of God aux Éditions Ototo, un manhwa original ! A l’heure où des séries télévisées comme Squid game, coréenne également, font un carton, il n’est pas étonnant que ce scénario n’en fasse pas autant !!! Un deuxième opus qui s’avère plus réflexif que le précédent avec plus d’énigmes, que de défis à proprement parler. Serez-vous encore présent au troisième étage ?? Moi oui !!!!