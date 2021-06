Tower of God : Le manhwa de Siu chez Ototo Éditions 

Partagez





Il existe une tour dont tout le monde veut entreprendre l’ascension, à cause de sa richesse promise : the Tower of God. Mais, avant d’atteindre le sommet, il faut se confronter à plusieurs épreuves. Chaque étage est un monde à la fois incroyable et effrayant.

Bam, qui n’est qu’un simple « régulier », un humain sans pouvoir, et sans aptitude spéciale. Il décide de s’attaquer à l’ascension de la tour, dans le simple but d’y retrouver son amie Rachel.

Le début d’un périple enrichissant et éblouissant de leçons ! A paraître le 11 Juin, aux Éditions Ototo.

Le décor :

Un long chemin en pierre … Bam court désespérément pour rattraper Rachel avant qu’elle n’atteigne la porte de la Tour de Dieu. Il l’a supplie de ne pas l’abandonner, et lui promet que si elle tente cette ascension dangereuse, il l’a suivra jusqu’a sa mort. Mais Rachel a déjà fait son choix … Une lumière intense les éblouit, Rachel disparait, et la porte se referme sur les ténèbres de leur monde.

Bam se réveille dans un endroit inconnu. Une étrange créature l’accueille, et se présente comme l’administrateur du premier étage de la Tour. Le jeune garçon ne comprend pas. Comment-a-t-il pu passer de l’autre côté?

Son interlocuteur ne lui laisse pas le temps de réfléchir, que déjà, on lui propose son premier défi : détruire une sphère gardée par un monstre titanesque.

Pendant qu’Headon, l’administrateur, lui explique les règles, Bam s’approche lentement des grilles le séparant de la créature monstrueuse. Il sait déjà qu’il est condamné, mais, peu importe. Sans Rachel, il n’est rien. Il faut qu’il tente le tout pour le tout.

Bien décidé à anéantir la créature, il avance lorsque soudain, il reçoit un coup de pied, qui le fait tomber à la renverse …

Le point sur le manhwa :

Petit webtoon coréen deviendra grand !! C’est l’histoire de ce manga publié aux Éditions Ototo et de son auteur Lee Jong Hui alias Siu !! Tower of god a déjà eu son heure de gloire. Tout d’abord, en webtoon, ce qui lui a permis une reconnaissance internationale. Puis, grâce au studio Telecom Animation Film, qui l’adapte en animé ! (diffusé sur Crunchiroll en France )

C’est à présent, en toute logique, que l’adaptation manga se retrouve dans nos petites mains sous nos yeux émerveillées. Car, l’édition est particulièrement belle : elle nous offre des planches soignées, en couleur, du début jusqu’à la fin. Un sens de lecture Européen. Et, la couv, avec des lettres en relief, où le lecteur adorera balader ses menottes, présente la bouille hypnotisante du personnage principal avec ses yeux couleur or !!!! De quoi intriguer dés l’ouverture de ce manhwa hors normes.

Et que dire du scénario : cette tour de dieu est tellement riche et immense qu’elle nous laisse sans voix. Le personnage principal, ou plutôt, son monde d’origine, est énigmatique. On ne sait pas exactement quelle relation il a avec Rachel, et pourquoi elle a du s’occuper de lui, avant. Mais, l’attachement de Bam à cette fille est si fort, qu’il en devient admirable, et complètement fou ! Les différents personnages rencontrés sont également haut en couleur. Angoissant parfois.

En bref, un univers complexe, avec une histoire obscure dont on veut tout savoir !

La conclusion :

Les Éditions Ototo publient le premier arc de ce manga de Tower of God, en dix tomes. ( Troisième saison en cours sur Webtoon).

Mais, nous, ce qui nous intéresse c’est déjà de pouvoir lire le second tome de cette édition qui nous en met plein les mirettes et le cerveau !! Un premier tome éblouissant où les défis sont plus pertinents que de simples épreuves de forces, et où la détermination du personnage principal relève de la déraison !!! C’est un coup de coeur total mêlant beauté de l’édition, et questionnement sur le mystère de cette tour !!!