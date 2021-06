Mia et la mer, Jaime Gamboa & Roger Ycaza – Éditions Les 400 coups

« Mia et la mer » est un album illustré à retrouver aux Éditions Les 400 coups. Une pépite visuelle signée Roger Ycaza, dans laquelle Jaime Gamboa nous raconte l’histoire de Mia, une petite fille rêveuse qui partage l’amour de la mer avec son papa.

Une histoire entre rêve et réalité

Chaque soir, avant d’aller dormir, Mia demande à son papa de lui parler de la mer qui la fascine tant. Captivé par cet univers, il n’hésite pas à lui donner des détails autour d’anecdotes passionnantes. Tout cela fait rêver Mia qui ne cesse de le solliciter pour qu’il lui raconte encore plus d’histoires. Et chaque soir, Mia s’endort avec le sourire aux lèvres, émerveillée par ces récits haletants, entre rêve et réalité.

Le lecteur participe au quotidien de ces deux êtres et notamment du papa qui s’efforce de subvenir aux besoins de sa petite famille. Jusqu’au jour où il réussit à réunir suffisamment d’argent pour faire une surprise à Mia : l’emmener au bord de la mer pour la première fois. Vient ensuite un voyage incroyable jusqu’au moment très attendu : lorsque Mia ouvre les yeux et découvre cette mer qu’elle s’est tant imaginée.

Un album poétique, tout en émotion

« Mia et la mer » est un livre magnifique à commencer par cette couverture aux couleurs pastel tout droit sortie de l’univers de Roger Ycaza. C’est la première fois que nous découvrons cet artiste pour lequel nous avons eu un réel coup de cœur. Ses illustrations annoncent la couleur d’un récit tout en douceur, aux promesses attendrissantes, raconté par Jaime Gamboa. L’auteur réussit à ajouter de l’émotion à l’histoire grâce à cette plume poétique, nostalgique parfois, qui nous embarque encore plus dans l’univers même du livre.

Une mer omniprésente…

La mer fait clairement partie de la narration tant elle est omniprésente. Le bleu pastel recouvre chaque page jusqu’à la fin du livre. Les enfants vont découvrir les animaux de la mer : baleines, tortues, méduses, coraux, etc. Des couleurs plus vives s’invitent ensuite, signant le départ tant attendu de Mia à la découverte de ces flots qui la font tant rêver… Jusqu’à cette conclusion qu’il nous est impossible de vous révéler tant elle est surprenante. Et elle risque bien de faire verser une larme aux parents qui vont être subjugués de la première à la dernière page.