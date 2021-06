Mauve Bergamote – Bienvenue à l’herboristerie

Bienvenue à l’herboristerie est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Delcourt, Mauve Bergamote. Une bande dessinée de Flora Grimaldi et Cécile, parue en avril 2021, qui présente une jeune héroïne dans son apprentissage de la vie.

Une jeune fille est réveillée par une clochette. Dans son lit, elle se demande pourquoi Crookneck ne va pas ouvrir. Alors, elle se lève et descend les escaliers rapidement, pour aller ouvrir la porte à la personne qui sonne ! Derrière la porte, elle découvre le facteur qui tient une lettre pour elle. Ce dernier repart rapidement, car il n’est pas en avance pour sa tournée. Une fois dans la cuisine, Mauve ouvre la lettre et découvre les graines qu’elle avait commandées. La jeune fille est ravie. Elle est bientôt rejointe par Crookneck, qui lui souhaite le bonjour. Alors que Mauve lui demande où il se trouvait, ce dernier explique qu’il dans le séchoir et réparait une des claies. La jeune fille n’est pas contente d’avoir été obligée d’ouvrir en chemise de nuit, mais reste heureuse d’avoir reçue ses graines. Elle a hâte de les sentir et de la goûter, mais avant cela, il va falloir patienter, pour qu’elles puissent pousser !

Le récit présente une jeune fille, Mauve, qui vit dans une maison-herboristerie, au milieu de la forêt. Ses parents sont partis découvrir d’autres herbes, ils font un long voyage, alors elle reste dans cette maison et tient la boutique avec Crookneck, un personnage curieux et doux, à tête de citrouille. La vie semble paisible pour les deux compagnons et plutôt bien remplie, avec les cueillettes, le séchage, la mise en pot, la boutique, l’entretien du jardin, les commandes à préparer… Mais cette tranquillité va être bousculée, par l’arrivée fracassante de trois jeunes filles. L’une d’elles va même demander à faire un stage à l’herboristerie ! Ainsi, la bande dessinée présente Mauve jeune fille attachante, qui a son tempérament, et qui va apprendre à grandir. Elle entraîne les jeunes lecteurs dans son apprentissage de la vie et de ses relations, entre tendresse, découverte et poésie. Le dessin est très doux, plaisant, avec un trait fin et fluide, assez vif et des couleurs tendres.

Bienvenue à l’herboristerie est le premier tome de Mauve Bergamote, des éditions Delcourt, de la collection Jeunesse. Un bel ouvrage qui présente une jeune fille attachante, qui apprend à grandir, à travers des aventures et rencontres, des découvertes et partages.