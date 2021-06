Apprends un mot compliqué chaque jour – Éditions Gallimard Jeunesse

“Apprends un mot compliqué chaque jour” est un dictionnaire illustré disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par le Professeur Meredith L. Rowe et mis en valeur par Monika Forsberg, il est destiné aux enfants à partir de 4 ans.

Enrichir son vocabulaire tout en s’amusant : c’est possible !



“Apprends un mot compliqué chaque jour” est un livre d’apprentissage à la couverture très colorée que les enfants seront pressés de parcourir. Il a pour objectif de leur apprendre 365 mots difficiles tout au long de l’année afin d’enrichir leur vocabulaire. Et tout cela grâce aux univers joliment illustrés par Monika Forsberg, dans lesquels s’animent des animaux rigolos aux têtes farfelues.

Ils se retrouveront en immersion dans le monde du cirque, à la campagne, au sein d’un orchestre, dans une salle de sport, à la ferme, au théâtre, durant un match de football, à la fête foraine, etc. Ils vont apprendre, tout en s’amusant. D’ailleurs, le Dr Meredith L. Rowe – Conseillère pédagogique diplômée de l’Université Havard – l’explique très bien au début du livre. Spécialiste des apprentissages et du développement des enfants dans les premières années, elle a plus que conscience de l’importance de les faire sortir de leur zone de confort et développer ainsi leur imagination.

Notre avis sur le livre

Nous validons complètement l’idée de l’apprentissage par le jeu. De cette façon, les enfants auront encore plus envie de s’investir et remarqueront à peine que les mots qu’ils apprennent sont compliqués. Le livre a bien été conçu, avec ces doubles pages qui correspondent à des univers bien précis (52 au total) dans lesquels nous retrouvons des mises en scène amusantes, elles-mêmes illustrées par un nouveau mot. Le mot en question est accompagné de sa définition en bas de chaque page. Les parents n’auront qu’à se laisser porter par la narration, un jeu d’enfant !

“Apprends un mot compliqué chaque jour” va permettre aux enfants de s’exprimer plus librement autour de sujets ciblés. En enrichissant leur vocabulaire ils prendront confiance en eux, cela ne fait aucun doute.