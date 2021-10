Le nouvel album de Vanille, “A part entière” sort le 8 octobre : interview

Le 8 octobre sortira le deuxième album de Vanille. Après « Amazona » qu’elle avait enregistré au Brésil, elle revient avec « A part entière », un disque plein de charme qui parle des émotions, des sentiments et beaucoup d’amour. La chanteuse nous a accordé une interview à l’occasion de sa venue à la Crème Festival qui s’est tenu en septembre dernier à Villefranche-sur-Mer. Sous le soleil de la Côte d’Azur, quelques heures avant de monter sur scène avec sa guitare, elle nous a parlé de musique, de son nouvel album « A part entière », mais aussi de sa passion pour la littérature.

France Net Infos : Comment définiriez-vous « A part entière », votre nouvel album ?

Vanille : Je dirais « profondeur » et « émotions » . J’ai écrit cet album quand j’étais enceinte puis, après, on l’a enregistré. C’était donc un espace-temps assez réduit ! Pour mon premier album, j’avais mis du temps à trouver des producteurs et j’avais joué dans des bars. Il y avait aussi des chansons que j’avais écrites il y a trois ans. Avec « A part entière », il y a quelque chose de très condensé qui correspond à une période de ma vie très intime. J’espère que cela se ressentira quand on écoutera l’album. J’essaie toujours de garder l’espoir et la lumière dans cette profondeur. Dans mon premier album que j’avais enregistré au Brésil, il y avait cette notion solaire que je pense avoir en moi. J’ai gagné en maturité, j’ai vécu des joies et des peines et cela se ressent dans ma musique, je pense !

France Net Infos : Dans vos chansons, vous parlez de vos émotions, vos sentiments…

Vanille : J’écris uniquement sur ce que j’ai vécu, sur ce que je crois savoir. Un texte, une musique partent toujours d’une émotion, d’un ressenti. Par exemple, le message du titre « A part entière » est de dire aux gens et à moi-même de s’assumer comme un être à part entière et ne pas se laisser façonner par la société ou par ce que les autres, la famille, les amis, la personne avec laquelle on est peuvent attendre de nous. Je pense qu’il ne faut pas avoir peur de rencontrer notre « moi » profond et l’aimer et le chérir. C’est comme ça qu’après, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Parfois, nous laissons une partie de nous trop importante sur le côté et je ne pense pas que ce soit la solution pour trouver un semblant de paix intérieure.

France Net Infos : Vous êtes passionnée par la littérature. Quels sont vos auteurs préférés ?

Vanille : L’auteur qui m’a fait vraiment rentrer dans la littérature, c’est Françoise Sagan. Dans ses romans, il y a cette sorte de mélancolie heureuse qui m’a toujours parlé. J’aime aussi beaucoup Marguerite Duras mais aussi les grands classiques comme, Jane Eyre, Les Hauts de Hurlevent, Anna Karénine…

France Net Infos : Vous citez surtout des femmes…

Vanille : Peut-être que parce que je suis une femme, je m’identifie à ces héroïnes. Ces deux dernières années, j’ai été beaucoup marquée par un roman écrit justement par une femme. C’est Dans la forêt de Jean Hegland (éditions gallmeister), l’histoire de deux sœurs héroïques.

France Net Infos : La littérature vous inspire-t-elle beaucoup lorsque vous écrivez ?

Vanille : Enormément. D’ailleurs, je me suis amusée à mettre un livre en face de chaque titre. Par exemple, j’ai mis le titre « A part entière » en face du livre de Françoise Sagan, Les bleus à l’âme. Mon deuxième titre, « Quelqu’un », qui parle d’amour inconditionnel, je l’ai associé à Anna Karénine. J’ai fait cela pour tous les titres de l’album.

« A part entière » de Vanille, sortie le 8 octobre.