Le festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var aura lieu du 8 au 10 octobre

Du 8 au 10 octobre, Saint-Laurent-du-Var accueillera le Festival du Polar. Karine Giebel sera l’invitée d’honneur de cette nouvelle édition. Non seulement trente auteurs seront présents pour rencontrer le public et dédicacer leurs livres mais, en plus, il sera possible de participer à des jeux, à une enquête urbaine et assister à des projections.

Karine Giebel, invitée d’honneur

Les livres de Karine Giebel (parmi lesquels Meurtres pour rédemption, Les morsures de l’ombre, Toutes blessent, la dernière tue) se sont vendus à ce jour à plus d’un million et demie d’exemplaires et ont reçu de nombreux prix littéraires. Ils sont également traduits dans une douzaine de langues. Elle viendra dédicacer son dernier roman, Chambres noires et répondra aux questions du journaliste Patrice Zehr samedi.

Des projections-débats

Dès jeudi 7 octobre, la cinémathèque de Nice s’associe au Festival du Polar et accueillera l’auteur Philip Le Roy, spécialiste du roman noir influencé par les cinémas de Kubrick, Tarantino, De Palma, à l’occasion de la projection du film d’Abel Ferrara, Bad Lieutenant, en copie restaurée.

Vendredi, le théâtre Georges Brassens de Saint-Laurent-du-Var proposera la projection d’un épisode de la série « Alex Hugo ». Elle sera suivie d’un débat avec Niko Tackian, co-créateur et scénariste, avec Frnck Thilliez, de la série diffusée sur France 2.

Une trentaine d’auteurs

De nombreux auteurs de renom seront présents pour dédicacer leurs livres et participer à des débats. Karine Giebel sera l’invitée d’honneur de cette édition. Le public pourra également rencontrer Eric Naulleau, Bernard Minier, Nicolas Lebel, Olivier Merle, Patrick Raynal, Agnès Naudin, Christophe Molmy….

De nombreux événements

Outre la présence de très nombreux auteurs, les organisateurs ont prévu plusieurs événements sur le thème du polar. Ainsi, le public (petits et grands) pourra s’adonner à des jeux de société, participer à une enquête grandeur nature, ou à un escape game. Il y aura, samedi, une comédie policière drôle et inquiétante, « Un fantôme au manoir ». Dimanche, pour clôturer le festival, Laurent Blanquart et Claude Di Benedetto rendront hommage aux grands thèmes du cinéma lors d’un concert.

Le Festival du polar de Saint-Laurent-du-Var se tiendra du 8 au 10 octobre. Pour plus de renseignements : https://saintlaurentduvar.fr