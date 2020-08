Les Petits Prödiges, mon nouvel allié zéro déchet

Si vous êtes sensible au mouvement zéro déchet, Les Petits Prödiges est une marque que vous allez vouloir découvrir. J’ai pu tester un de leurs déodorants et il faudrait une rupture de stock pour que j’en change désormais !

Les Petits Prödiges, c’est quoi ?

À l’origine des Petits Prödiges, il a y deux femmes, Camille et Clémentine. Pendant leurs études, elles constatent qu’on utilise beaucoup de trop produits cosmétiques au quotidien. Ce n’est ni bon pour notre peau (la plupart étant nocifs) ni pour notre portefeuille (la plupart étant trop chers), et ni pour la planète. Elles ont donc travaillé sur un projet de baumes multi-usages contenant seulement 7 ingrédients, permettant de n’utiliser qu’un seul produit pour diverses fonctions. C’est comme ça que la marque Les Petits Prödiges est née !

Le principe de la marque, 100% française, et de proposer des cosmétiques revenant à l’essentiel. Exit les huit crèmes beautés, les sprays anti-transpirants, les déchets plastiques qui s’accumulent, les composés toxiques. On repart sur des ingrédients naturels, respectueux de l’environnement et de la peau. Les produits ne sont pas testés sur les animaux, ne contiennent ni paraben, ni conservateur, ni sulfate ou alcool. Ce qui ne les empêche pas de sentir bons et d’arborer un très joli design.

Aujourd’hui, c’est leur gamme de déodorants que j’ai le plaisir de vous présenter, et personnellement, j’ai été 100% conquise !

Les déodorants Les Petits Prödiges

Après le baume multi-usages, les créatrices de la marque Les Petits Prödiges se sont attaquées à un incontournable de la salle de bain : le déodorant. On l’applique tous les jours sur notre peau. Si on ne fait pas attention, on fait pénétrer nombre de produits nocifs dans notre organisme. Et comme on l’utilise au quotidien, on a souvent besoin de le renouveler, ce qui génère énormément de déchets plastiques. Les Petits Prödiges proposent donc un déodorant 100% naturel, made in France, vegan et en tube biodégradable !

La gamme de déodorants propose trois parfums différents (Citron et Bergamote, Fleur de Coton, et Charbon et Eucalyptus). Un déodorant spécial Peaux sensibles et Femmes enceintes est également disponible, ne contenant aucune huile essentielle. Pour ma part, j’ai eu l’occasion de tester le déodorant Charbon et Eucalyptus, et c’est donc de lui que je vais vous parler.

Déodorant Les Petits Prödiges Charbon et Eucalyptus

Dans son petit packaging aux couleurs neutres, ce déodorant s’adresse à tout le monde. À partir d’une composition 100% d’origine naturelle, il ne contient que 12 ingrédients, dont différentes cires et huiles pour une texture fondante et une odeur agréable. Pour l’effet anti-odeur, c’est la poudre d’arrow-root qui fournit ses propriétés absorbantes, ce qui limite la transpiration dégoulinante, sans pour autant le restreinte. En effet, transpirer est essentiel pour le corps et de nombreux anti-transpirant bloquent les pores. Ici, ce déodorant mise sur l’absorption de la sueur à la place. Enfin, le beurre de karité présent permet une action hydratante au passage, pour prendre soin des aisselles !

Au niveau de l’odeur, l’Eucalyptus laisse une effluve mentholée rafraîchissante et très agréable. On est loin de l’odeur chimique et désagréable d’une grande partie des déodorants en spray. Comme ce déodorant fonctionne un peu comme du beurre, au fur et à mesure de la journée il peut se condenser dans les plis des aisselles et faire des petites “boules” blanches. Il suffit de les étaler avec le doigt et c’est comme si on venait de remettre du déodorant. Cet aspect peut être dérangeant selon les points de vue, mais pour moi c’est clairement un bonus !

Quant à l’utilisation, il s’agir d’un tube “pousse-pousse”, comme les glaces quand nous étions enfant. On pousse en dessous pour faire monter le déo, et on fait un simple aller-retour sur les aisselles (humides de préférence pour faciliter le passage).

Mon avis

J’ai trouvé l’idée de l’emballage en carton très bonne comme ça je pourrais le jeter au compost quand je l’aurais terminé. La première fois que j’ai ouvert ce déodorant, j’ai trouvé l’odeur très forte et déstabilisante. En effet, on sent bien l’eucalyptus ! Mais dès la première utilisation, je m’y suis habituée, et au final c’est une odeur très agréable. De plus, c’est cette odeur qui reste toute la journée, et au bout de plusieurs heures en plein canicule elle n’a toujours pas disparu ! Je crois que c’est ce qui m’a le plus surprise.

Au niveau de l’utilisation, j’ai trouvé ça très simple et pratique, le déodorant fond au contact de la peau. Globalement, c’est un sans faute pour moi, et je vous le conseille fortement !