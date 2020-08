Comment apprendre l’anglais et toute autre langue rapidement

Voulez-vous apprendre l’anglais ou une autre langue? Avez-vous du mal à trouver une méthode adaptée qui vous fait gagner du temps et des efforts? Fatigué des cours traditionnels qui peuvent ne pas vous donner des résultats satisfaisants? Si votre réponse aux questions précédentes est «oui», vous êtes au bon endroit!

Beaucoup de gens peuvent négliger l’importance d’apprendre des langues autres que leur langue maternelle, en plus d’apprendre une nouvelle langue qui augmente la créativité et, selon certaines études, cela renforce la mémoire et combat les maladies cérébrales telles que la maladie d’Alzheimer.

De plus, apprendre une autre langue, par exemple l’anglais, vous ouvrira de nouvelles frontières et augmentera vos chances de trouver un meilleur emploi, d’autant plus que l’anglais est la langue la plus parlée dans le monde.

Si vous êtes un étudiant et que vous recherchez des opportunités de formation ou des bourses d’études dans un pays autre que le vôtre, vous aurez sans aucun doute besoin de la langue anglaise, car la plupart des opportunités exigent que le candidat ait réussi les tests TOEFL ou IELTS, c’est un avantage supplémentaire qui augmente vos chances d’obtenir des bourses d’études à l’étranger.

dans cet article on vous propose un ensemble d’étapes pour apprendre la langue de votre choix dans les meilleurs délais et avec un minimum d’effort!

Parmi ces étapes, nous vous mentionnons:

1- Commencez à apprendre les 100 mots les plus connus

À ce stade, vous n’avez pas besoin de maîtriser toutes les règles de grammaire de la langue que vous apprenez, assurez-vous d’apprendre les règles qui vous permettent de former des phrases simples en utilisant les mots que vous avez appris. Rappelez-vous toujours qu’il est préférable de créer des phrases simples et correctes que de créer des phrases complexes et fausses!

2- Faites du dictionnaire votre meilleur ami!

Vous pouvez télécharger n’importe quel dictionnaire électronique sur votre téléphone mobile, ce qui vous permettra d’accéder à n’importe quel mot ou expression en quelques secondes. Par conséquent, il vous sera plus facile de mener des dialogues dans la langue que vous apprenez, qu’il s’agisse de véritables dialogues ou de dialogues dans votre mémoire.

3- Utilisez de nouveaux mots que vous apprenez plusieurs fois

Les études linguistiques ont prouvé que répéter un mot spécifique plusieurs fois dans la minute suivant son apprentissage, ou dans l’heure ou le jour suivant son apprentissage, contribue grandement à l’intégrer dans votre mémoire.

4- Utilisez des films et des chansons pour apprendre la nouvelle langue

Pour rendre l’apprentissage par le biais de films et de chansons plus efficaces, assurez-vous d’écouter les chansons et de lire leurs paroles en même temps. Dans ce cas, vous utilisez deux des cinq sens dans le processus d’apprentissage et plus vous utilisez de sens, mieux c’est. Si vous souhaitez profiter des films pour développer votre langage, assurez-vous également de regarder des films avec leurs sous-titres. Parce que vous entendrez le mot et comment le prononcer et l’écrire aussi.

5- Pratiquez les conversations dans votre esprit

Mettez-vous au défi de penser à la nouvelle langue que vous apprenez. Il y a beaucoup de conversations et de dialogues internes qui se déroulent dans notre esprit, l’esprit n’arrête jamais de penser, et le processus de réflexion est souvent dans la langue maternelle, donc tout ce que vous avez à faire est de commencer à penser à la nouvelle langue! L’avantage de cette astuce est qu’elle vous prépare aux situations auxquelles vous pourriez être confronté sur le terrain, ce qui vous permet de parler plus facilement la nouvelle langue avec les autres sans vous sentir anxieux, car vous vous y êtes déjà entraîné.

Vous pouvez commencer par pratiquer des dialogues simples, comme vous présenter et parler de vos préférences et de vos passe-temps, ou parler de la nature de votre travail, de vos rêves et de vos aspirations.

6- Assurez-vous de vous inscrire à un programme d’échange culturel

Les programmes d’échanges culturels vous permettent de visiter un autre pays, d’en apprendre davantage sur leur culture, de rencontrer de nouvelles personnes et de pratiquer la nouvelle langue avec eux dans la vie pratique, mais n’oubliez pas de garder à l’esprit que l’objectif principal de l’échange culturel est d’apprendre une nouvelle langue et pas seulement de perdre du temps en conversation.

De plus, apprendre à connaître de nouvelles personnes et créer de nouvelles relations est l’un des résultats de l’échange culturel, mais ce n’est pas le principal et le seul objectif.

7- Rendez l’apprentissage amusant!

Le plaisir varie d’une personne à l’autre, il y a ceux qui trouvent leur plaisir dans la lecture, tandis que d’autres aiment regarder des films et des programmes, et pour certains le plaisir réside dans leurs passions de rencontrer les autres.

Choisissez ce qui vous rend heureux et aimez l’apprendre, et utilisez-le de votre mieux.

Si vous aimez quelque chose, soyez créatif. Vous pouvez également assister à des événements et à des programmes de formation ou de bénévolat qui incluent des rencontres avec des personnes qui parlent la langue que vous apprenez, l’inscription à des cours de langue ou la lecture de livres sur des sujets qui vous intéressent dans cette langue.

Vous pouvez également avoir des conversations en ligne avec des locuteurs natifs de cette langue ou d’autres méthodes d’apprentissage des langues.

8- Enfin, acceptez-vous et acceptez vos erreurs

Il n’y a absolument aucune honte à faire des erreurs ou à prononcer des phrases étranges, et cela se produira souvent au début, en acceptant vos erreurs et en vous moquant d’elles au lieu d’en faire un obstacle entre vous, ainsi de continuer le chemin de l’apprentissage.

Vous pouvez apprendre l’anglais ou toute autre langue plus rapidement et avec moins d’effort si vous êtes désireux de suivre ces étapes et que vous avez rendu le processus d’apprentissage divertissant et agréable, et le plus important de tous est la persévérance à apprendre, l’engagement et l’application, si ces facteurs se réunissent, le succès sera sans aucun doute votre allié. !