Comment la langue anglaise peut vous aider à développer votre carrière

L’anglais est la langue la plus parlée dans le monde, avec plus de 2 milliards de personnes. C’est la troisième langue au monde en termes de nombre de locuteurs, car c’est aussi la langue officielle dans de nombreux pays.

Et en raison de sa large diffusion, la demande pour son apprentissage est en augmentation, car nous constatons que des dizaines de personnes s’inscrivent à des cours d’anglais en ligne, et passent divers tests de compétence dans le but de se développer dans ce domaine. Outre les avantages de la langue anglaise pour rejoindre des universités à l’étranger et obtenir des bourses des universités les plus prestigieuses et des institutions académiques internationales, cette langue joue également un rôle important dans l’avancement de votre carrière, que vous travailliez chez vous ou à l’étranger.

Aujourd’hui, nous découvrirons 7 façons dont l’anglais vous aide à faire progresser votre carrière.

1- Offrir davantage de possibilités d’emploi

Si vous ne parlez que votre langue maternelle, les possibilités d’emploi qui s’offrent à vous seront limitées, surtout si votre langue est peu utile dans les affaires et la science. Mais si vous avez une autre langue, par exemple la langue anglaise, vous pouvez rechercher des emplois en dehors de votre pays, ce qui augmente la taille du marché du travail qui s’offre à vous.

2- Augmenter vos opportunités dans les entreprises internationales

Non seulement l’apprentissage de la langue anglaise élargit le marché du travail qui s’offre à vous, mais augmente également la qualité de ces opportunités.

En tant qu’organisations basées dans des pays anglophones, ont souvent des succursales dans d’autres pays du monde. Ici, la maîtrise de l’anglais peut être une condition préalable pour trouver un emploi dans de telles entreprises.

3- Augmenter vos chances d’évolution sur votre lieu de travail

Les collaborateurs parlant couramment l’anglais ont de meilleures opportunités sur le lieu de travail grâce à leurs compétences linguistiques. Et ils sont plus susceptibles d’être promus dans leur travail.

En plus d’autres incitations, par exemple si votre entreprise a besoin d’envoyer des délégués à l’étranger, pour rencontrer des clients anglophones, la priorité sera bien sûr donnée aux employés qui ont de solides compétences en anglais.

4- Augmenter vos chances de communiquer avec vos collègues

si vous travaillez dans une entreprise multinationale, alors la langue anglaise sera très probablement la langue courante utilisée dans les conversations quotidiennes, si vous parlez anglais couramment, il vous sera facile de communiquer avec vos collègues étrangers pendant les pauses déjeuner, ce qui contribue à l’expansion de votre réseau de connaissances sur le lieu de travail.

5- Développer votre esprit

Plusieurs études ont montré que les personnes qui parlent deux langues ou plus pensent généralement différemment. Le site Web “Atlantic News” a publié un article intéressant sur les personnes qui parlent couramment plus d’une langue, car elles sont plus capables de se souvenir des listes et des séquences, sont plus conscientes de leur environnement et ont plus de capacités à se concentrer sur des informations importantes, qui sont toutes des attributs précieux privilégiés par les employeurs en Diverses entreprises.

6- Faciliter le processus de recherche d’informations



Comme mentionné ci-dessus, car l’anglais est l’une des langues les plus populaires. Que ce soit dans les domaines de l’édition et du livre, des aéroports et des voyages, des affaires, du développement technologique et scientifique, ou dans les domaines académiques, nous constatons que la langue la plus utilisée est principalement l’anglais.

Pour enrichir ces informations, voici quelques chiffres frappants:

-plus de 70% des emails envoyés dans le monde sont rédigés en anglais.

-Plus des deux tiers des scientifiques du monde lisent en anglais.

-Plus de 36% des communications en ligne dans le monde sont en anglais.

En regardant ces chiffres, nous constatons que le nombre croissant de personnes disposées à apprendre l’anglais n’est pas étrange, mais plutôt le contraire est naturel, car cela facilitera le processus de recherche et d’accès à l’information, et donc d’obtenir de meilleures performances de travail et une productivité accrue, ce qui conduira finalement à l’avancement de carrière de l’individu.