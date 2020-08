Comment obtenir plus d’abonnés sur Instagram

Instagram est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires aujourd’hui avec plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels. Cela représente évidemment une grande opportunité pour les spécialistes du marketing et les marques de puiser dans ce monde d’utilisateurs.

Cependant, il n’est pas si facile de renforcer votre présence sur Instagram et de gagner des abonnés du jour au lendemain. C’est un processus qui prend du temps, mais avec un peu d’aide, vous pouvez voir les résultats plus rapidement.

Pourquoi vous avez besoin de plus d’abonnés sur Instagram?

On parle beaucoup de gagner des abonnés sur Instagram, mais à quoi cela sert-il la présence de votre marque?

Instagram est passé d’une plate-forme de partage d’images à un canal marketing complet. Cette transformation elle-même signifie que vous devez avoir une audience sur la plateforme.

De manière générale, avoir plus d’abonnés sur la plateforme peut vous donner de meilleurs résultats pour vos stratégies marketing Instagram.

Cependant, il y a aussi d’autres raisons qui impliquent que vous devez avoir une bonne base d’abonnés sur Instagram:

-Aide à attirer les consommateurs passifs

-Une publicité sans effort

-Créez une autorité dans votre créneau

-Augmenter le trafic vers votre site Web

Voici quelques conseils pour obtenir plus d’abonnés Instagram authentiques et pertinents pour votre marque:

1- Acheter des abonnés

Au premier lieu, on peut considérer que l’achat des abonnés comme la méthode la plus rapide pour obtenir plus d’abonnés Instagram. Cela augmentera la visibilité de vos publications Instagram dans un court laps de temps.

Ensuite, vous pouvez commencer à vendre vos produits ou services immédiatement au lieu d’avoir à attendre des mois ou des années pour gagner des abonnés de la manière traditionnelle.

Assurez-vous simplement de choisir une bonne entreprise qui vend de vrais abonnés plutôt que des robots et de faux abonnés.

Il existe plusieurs platformes qui vend les abonnés instagram, par exemple smm followers qui offre un service des abonnés réel à prix bas.

2- Concentrez-vous sur votre profil et votre biographie

La première chose qu’un utilisateur voit sur votre compte est votre bio. C’est probablement le seul espace sur Instagram qui peut dire aux utilisateurs en quoi consiste votre compte.

Assurez-vous que votre bio contient un lien vers la page sur laquelle vous souhaitez que les utilisateurs atterrissent.

Assurez-vous que le nom d’utilisateur est correctement encadré et que votre profil a également une image.

Il est préférable de s’en tenir à votre nom de marque lors du choix d’un nom d’utilisateur. Tout ce qui est compliqué peut finir par dérouter les utilisateurs.

3- Suivez les autres pour obtenir plus d’abonnés

Ceci est considéré comme l’un des trucs les plus rapides pour faire croître les abonnés sur Instagram. Suivre les autres augmente vos chances d’être suivi.

Cela aidera certainement à augmenter vos abonnés et vos likes Instagram sur les photos que vous avez téléchargées sur votre profil. Tenez compte de la règle d’or: «Importez des photos de qualité».

4- Utilisez les hashtags

Les hashtags sont un excellent moyen de toucher de nouvelles personnes, car les personnes qui parcourent leur flux d’exploration ou effectuent des recherches par hashtag n’ont pas besoin de vous suivre pour voir vos photos.

Si vous utilisez des hashtags pertinents liés à votre produit ou à votre entreprise, vous constaterez que les personnes qui voient vos photos sont des personnes susceptibles d’être intéressées par votre marque.

Bien que les hashtags plus généraux comme (#beauté, #voyage,…etc) sont excellents, je trouve que les hashtags fonctionnent particulièrement bien si vous êtes une entreprise locale. Les hashtags locaux dédiés aux comptes locaux influents ont tendance à attirer beaucoup d’attention et peuvent même faire apparaître votre entreprise sur l’un de ces comptes.