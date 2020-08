Sentosphère – Colorizzy Peinture par numéros pour les enfants

La marque française Sentosphère, connue pour ses jeux d’éveil ludiques et artistiques, présente une nouvelle collection, Colorizzy, de la peinture par numéros. Huit coffrets éco-conçus sont donc à découvrir pour proposer aux enfants de peindre comme de véritables artistes.

Sentosphère, marque française de jeux d’éveil des sens, présente, dans la lignée de ses coloriages par numéros, la collection Colorizzy, des tableaux à peinture par numéros. Soucieuse de l’impact écologique, la marque propose huit coffrets éco-conçus, produit en France, respectant l’environnement.

Colorizzy c’est huit jolies boîtes, présentant huit thèmes différents, afin de plaire à tous les jeunes artistes. De la savane, en passant par les licornes, les fonds marins, les chevaux, ou encore les chats, entre autres, les coffrets proposent de superbes tableaux à mettre en couleur. Les boîtes se composent de deux toiles aux dessins différents, de douze peintures acryliques, d’un pinceau, d’une palette et d’une notice.

Les instructions sont claires et simples, les flacons s’insèrent sur la palette, et possèdent chacun un numéro sur le bouchon, se référant aux numéros à retrouver sur les tableaux. Ainsi, les enfants devinent rapidement l’association et commencent à peindre leur joli tableau. Ils se laissent facilement guider par les numéros, correspondant à une couleur et voient leur œuvre se former petit à petit. Il y en a pour quelques heures d’occupation, selon l’âge des enfants, et l’activité est à partir de six ans. Il faudra donc de la concentration, de la logique et de la précision, pour créer le plus beau tableau possible. Selon les techniques de chacun, les œuvres sont différentes et très belles. En effet, la qualité est aussi à retrouver à travers ces coffrets complets, notamment avec la peinture qui offre une belle couvrance, surtout pour cacher en un seul passage les numéros.

Colorizzy est une nouvelle gamme de produits de la marque française Sentosphère, une collection artistique à découvrir et faire découvrir aux enfants, qui propose huit coffrets éco-conçus, complets et de qualité, invitant à la concentration, à la logique et à l’esthétisme, à travers des tableaux numérotés à peindre, suivant un code couleur.

