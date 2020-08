Love Corp, une bande dessinée des éditions Delcourt

Love Corp est un récit complet, une interrogation ironique sur l’amour moderne, paru aux éditions Delcourt, en juin 2020. Une bande dessinée surprenante, captivante et intéressante, de J.Personne et Lilas Cognet, qui touche un sujet universel et difficile.

Que serait la vie sans amour ? Voilà la question posée par le professeur Léglise, qui présente une nouvelle technologie intelligente et permet de trouver l’amour. Il explique, dans un spot publicitaire ou une interview, que l’amour est difficile à trouver et les incompréhensions, les disputes et les ruptures sont autant de traumatismes que l’on pourrait éviter. Aussi, après quinze années de recherches, son équipe et lui-même ont réussi à mettre au point un bracelet révolutionnaire qui permet de trouver l’âme sœur dans un rayon de sept mètres autour de la personne qui le porte. Le fonctionnement de cette technologie est simple, son achat permet de passer un scanner pour déterminer le caractère, les passions, les hobbies et autres, de chaque personne. Un algorithme met toutes ses informations en relation pour pouvoir identifier au mieux, le type de personne correspondant à une autre…

Le récit est curieux, avec une conception de l’amour, qui n’est pas la même pour tous. Le sujet est universel et peut-être sensible, il l’est d’ailleurs dans cette bande dessinée qui est également captivante et intéressante. Dans un futur proche les hommes et les femmes n’auront plus besoin de réellement chercher l’amour, puisqu’un bracelet et un algorithme vont le choisir pour eux… L’histoire présente différents personnages, qui vont plus ou moins se croiser et faire l’expérience de cette nouvelle technologie que tout le monde s’arrache. Un succès pour le concepteur, qui finit par se poser des questions et des personnages différents qui sont rassurés par ce bracelet ou refusent de voir leur vie dictée. L’amour moderne prend ici une autre dimension, avec toujours ses éternelles questions qui semblent restées sans réponses. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, moderne et un découpage efficace.

Love Corp est un one-shot particulier, très plaisant à découvrir, invitant à se poser des questions sur l’amour, son évolution actuelle et à venir, pour trouver l’âme sœur. Une bande dessinée captivante et intéressante, qui laisse à réfléchir, présentant un sujet délicat, mais surtout universel, parue aux éditions Delcourt.