Alana et l’enfant vampire, de Cordélia

Après plusieurs livres publiés sur internet et en auto-édition, Cordélia révèle Alana et l’enfant vampire. Découvrez ce roman d’urban-fantasy qui brave les différences pour montrer que tout le monde peut être un super héros à sa façon.

Résumé

Alana en a marre.

Ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle !

Heureusement, sa meilleure copine Oli est là pour lui changer les idées : elle est persuadée que Joâo, le nouvel élève de leur classe, est un vampire !

Se pourrait-il qu’elle ait raison ? Et s’il leur révélait quelque chose d’encore plus terrible ?

Pour Alana, c’est l’occasion de prouver à sa famille qu’elle est capable de mener à bien une mission, malgré ses douleurs musculaires…

À propos du livre

“Alana et l’enfant vampire” est un roman jeunesse écrit par l’auteure Cordélia et édité chez ScriNeo. Il s’agit d’une histoire fantastique concernant Alana, fille de médiateurs des vampires. Car oui, les vampires n’existent pas que dans les livres, et pour Alana, c’est son quotidien. Il est impératif de maintenir la paix entre les clans et préserver le secret auprès du commun des mortels. Ainsi, les “Médiateurs” permettent de prévenir et enrayer les conflits. Cela va du simple échange d’information, à la véritable lutte afin d’empêcher des guerres, et cela peut vite devenir dangereux.

En pleine adolescence, Alana ne rêve que de faire ses premiers pas dans le monde de la médiation. Mais la seule fois où ses parents lui ont permis de les accompagner, sa maladresse a pris le dessus… Du coup, elle a fait capoter la mission. Pendant que ses parents et sa sœur partent pour Berlin s’occuper d’une affaire, elle reste avec sa grand-mère. Au collège, un nouvel élève attire l’attention de sa meilleure amie. En effet, elle est persuadée qu’il s’agit d’un vampire ! Alana trouve ça ridicule, les vampires, elle s’y connait ! Mais elle va bientôt se retrouver au cœur d’une aventure exaltante, l’occasion pour elle de faire ses preuves !

Mon avis

“Alana et l’enfant vampire” est un roman jeunesse que j’aurais beaucoup apprécié lorsque j’étais adolescente. C’est une histoire qui met en avant les différences (handicap invisible, orientation sexuelle, quête de l’identité, etc.) sans pour autant en faire le coeur de l’histoire. Ainsi, ces sujets importants deviennent des non-sujets en regard de l’intrigue, et c’est véritablement rafraichissant ! Cette représentation normalisée, telle qu’on la souhaite aujourd’hui, est primordiale, surtout auprès des publics jeunesses qui ont besoin de ces exemples dans leur construction afin de ne pas perpétuer les stéréotypes et discriminations.

D’ailleurs, le point que j’ai trouvé très intéressé dans ce traitement, est le moment où Alana prend conscience de sa différence. En effet, elle pense que tout le monde souffre comme elle souffre et que ses douleurs sont normales, qu’elle est juste trop sensible. C’est intéressant de voir qu’effectivement, à cet âge on a souvent tendance à penser que tout le monde fonctionne sur le même modèle. Les jeunes lecteurs et lectrices ont de grands bénéfices à retirer de cette lecture (et pas que les jeunes finalement).

Concernant l’intrigue elle-même, j’ai trouvé l’histoire très prenante. Au fur et à mesure de la lecture, je me suis retrouvée happée par les aventures d’Alana et de ses ami·e·s. Les rebondissements sont intéressants, le rythme est agréable, ni trop lent ni trop rapide, à part pour la fin. En effet, j’ai trouvé qu’elle était un peu rapide, j’aurais aimé aussi en savoir plus sur cette mission à Berlin ! Je suis restée un peu sur ma faim et c’est un peu dommage. J’aurais apprécié que le roman soit un peu plus long et approfondi, mais ça reste une très belle lecture avec une plume très agréable !