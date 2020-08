Teenage Mutant Ninja Turtles – De l’ordre et du chaos

De l’ordre et du chaos est le dixième tome de la série Teenage Mutant Ninja Turtles, un album de Kevin Eastman, Tom Waltz, Michael Dialynas et Ken Garing, paru aux éditions Hi Comics, en juin 2020. Une bande dessinée pleine de surprises et de rebondissements, où il est toujours plaisant de retrouver les fameuses Tortues Ninja…

Donatello est perché en haut d’un poteau téléphonique, pour surveiller à distance un entrepôt bien trop gardé. Pour lui, c’est clair, les individus, là-dedans, manigancent quelque chose. Avec un gadget d’Harold, il arrive à compter entre douze et quinze individus, dans l’entrepôt, pratiquement tous armés. Cachés derrière des caisses, Raphaël et Léonardo s’impatientent. Afin surtout Raph qui n’attend pas les prochaines instructions et décident de foncer dans le tas. Il maîtrise rapidement les deux hommes postés devant l’entrepôt, avant d’être rejoint par son frère qui lui rappelle qui lui avait demandé d’attendre. De son côté, Don explique que quelque chose cloche avec certains gars à l’intérieur de l’entrepôt. Il pense qu’ils doivent posséder un appareil qui dérègle les gadgets d’Harold, car des silhouettes se forment bizarrement.

Les choses ont bien changé depuis la mort de Shredder et que le maitre Splinter a pris la tête du clan Foot. Aussi, le nouveau jonin compte bien remettre de l’ordre dans ses rangs, mais Michelangelo ne l’entend pas ainsi, pour lui, il est hors de question de rejoindre ce clan, aussi, il part de son côté, quittant sa famille. Les menaces et bruits qui courent comme quoi le clan Foot est faible, amènent les autres clans à tenter de prendre le pouvoir sur la ville. Le récit est toujours aussi captivant et intéressant, dans cette bande dessinée très bien écrite et pleine d’action et de rebondissements, qui cachent, bien évidemment, une plus grande menace. En effet, tout semble à peu près sous contrôle, mais le mal n’est jamais loin et maître Splinter est toujours sur ses gardes, tandis que ses fils tentent de se retrouver. Le dessin est également toujours aussi efficace et plaisant, entre les scènes émouvantes, les scènes de colères et, bien évidemment, les scènes d’action et de combats.

