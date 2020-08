Fish4Ever – Thon des Açores, pour les salades de l’été

Fish4Ever, marque déjà présentée plusieurs fois sur France Net Infos, dévoile, pour cet été, la nouvelle gamme de thon des Açores, à travers trois recettes incontournables. En effet, pour agrémenter les salades d’entrée de la saison, la marque propose de déguster des miettes de thon au naturel, du thon entier à l’huile d’olive bio ou encore du thon entier à l’huile de tournesol bio.

Fish4Ever, marque de conserves de poisson connue et reconnue, notamment par des experts culinaires et des ONG, présente une nouvelle gamme de produits, à retrouver également sur Biocoop. De nouvelles recettes à base de thon des Açores, qui soutiennent les petits pêcheurs, qui préservent les ressources naturelles.

Pour cet été, Fish4Ever présente trois nouvelles conserves, trois recettes incontournables à base de thon des Açores. Des miettes de thon au naturel sont à déguster, pour accompagner une salade de riz, des tomates et toutes autres entrées froides. Les miettes peuvent aussi agrémenter des clafoutis, tartes ou cakes, plats que l’on aime à retrouver en cette saison.

Le thon entier à l’huile d’olive bio peut être mieux présenté dans une assiette, avec un peu de salade, des tomates, pour une entrée froide. Des rouleaux de concombres et d’autres recettes gourmandes sont à réaliser, tout comme avec le thon entier à l’huile de tournesol bio.

Le poisson a été pêché à la ligne, dans les Açores, respectant ainsi le développement durable, les autres espèces vivantes dans ces eaux, et garantissant un produit de qualité. Le poisson est travaillé en entier, aussitôt débarqué, proposant ainsi un produit éthique, responsable et de qualité. La production et la pêche sont artisanales et la traçabilité précise, pour savoir ce que l’on met dans son assiette et ses plats.

Fish4Ever est une marque responsable, qui propose de nouvelles recettes autour du thon des Açores, permettant ainsi de profiter de bons petits plats d’été, tout en confiance, avec une traçabilité totale, une pêche responsable et des ingrédients bio.

La marque éthique et responsable Fish4Ever et ses recettes issues de pêche à la ligne, sont à retrouver par ici…