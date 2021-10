Le roman “Attention Spoiler” d’Olivia Dade est disponible en librairies depuis Août. Abordant l’acception de soi au travers de l’univers de la fanfiction, cette romance emporte le lecteur dans le rire et l’émotion.

Résumé

Et si vous viviez une histoire d’amour… avec votre idole ?

Acteur d’une série à succès, Marcus n’est pas une star comme les autres. Sous son image de playboy, il a plus d’un secret à cacher. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfics qu’il publie sous pseudonyme. Si quelqu’un découvrait son identité, c’en serait fini de sa carrière à Hollywood.

Amatrice de fanfic et de cosplay, April est bien décidée à assumer ses rondeurs. Quand elle publie en ligne une photo d’elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus joue les chevaliers blancs et l’invite à dîner, sans savoir qu’il a affaire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des étincelles, et la réalité dépasse la fanfiction…

À propos du livre

Paru aux éditions Hauteville, “Attention Spoiler” d’Olivia Dade correspond au type de comédies romantiques que j’adore !

Les deux personnages, April et Marcus, se connaissent depuis plusieurs années déjà sur un forum de fanfiction. Ils partagent leurs écrits concernant la série du moment, adaptée de leurs livres favoris. Habituée aux critiques sur son poids à cause notamment des “conseils” de sa mère, April est terrifiée de montrer qui elle est sur le forum. Elle divise alors ses passions. L’écriture sur le forum, et le cosplay sur Twitter, sans lier les deux. Ainsi, quand elle poste une photo d’elle sur Twitter dans le costume de son personnage préférée dans la série, les réactions sont mitigées. Au milieu des commentaires bienveillants, une salve de critiques l’assaillent. Et c’est Marcus lui-même, acteur phare de la série, qui prend sa défense. Pour cela, il lui propose un dîner en tête à tête.

En apprenant qu’April n’est autre que sa partenaire d’écriture et de bêta-lecture sur le forum de fanfiction, Marcus se retrouve coincé. Il ne veut pas lui mentir, mais en lui dévoilant son identité il risque de détruire sa carrière. En effet, il a passé des années à composer un persona particulier pour sa vie d’acteur, afin de se protéger. Il ne peut pas se permettre de réduire ça à néant. Encore moins alors que la production de la série est en pleine chasse de la personne qui fuite des extraits de la dernière saison à paraître. Alors Marcus s’enlise dans le mensonge tandis qu’une relation se dessine entre eux.

Mon avis

Lorsque j’ai commencé à lire “Attention Spoiler” je n’avais absolument aucune attente. Du coup, j’ai passé un excellent moment de lecture. J’ai plutôt bien aimé les personnages que j’ai trouvé attachants et les problématiques abordées sont intéressantes et, selon moi, bien traitées. Tout est peut-être un peu facile, mais c’est d’un certain côté ce qu’on attend d’une comédie romantique.

En faisant quelques recherches, il semblerait que “Attention Spoiler” soit un clin d’oeil à la série Game of Thrones. Au-delà même du clin d’oeil, il semblerait que Marcus fasse référence à l’acteur Nikolaj Coster-Waldau. “Attention spoiler” est alors une sorte d’Inception de la fanfiction. Une fanfiction dans laquelle l’autrice développe une relation entre une fan et l’acteur qui est au coeur de leurs propres fanfictions. Mais n’ayant ni lu, ni vu Game of Thrones, je n’avais aucune des références distillées dans le roman. Ainsi, cela n’a en aucun cas dérangé ma lecture.

La thématique de la grossophobie est plutôt bien traitée selon moi. Le fait que ce soit quelque chose de subtil plutôt que des attaques de front m’a bien plu. On parle souvent des insultes et d’une grossophobie assumée. Or, celle qui est cachée sous des sois-disant conseils bienveillants, “pour notre bien”, font autant de dégâts. Encore plus quand cela provient de notre propre famille. Ainsi, j’ai été très touchée par April et par le message de self-love qu’Olivia Dade a fait passer au travers de ce personnage. Du côté de Marcus, j’ai beaucoup aimé la notion de mensonge et la facilité dans laquelle on peut s’enliser dedans. Finalement, j’ai bien aimé leur alchimie et leur histoire m’a touchée.

Mon seul regret réside dans les scènes de sexe que j’ai trouvé un peu longues (2 chapitres entiers pour la première !!) et dont je n’aime pas trop l’écriture. Mais heureusement, il y en a peu, et c’est très subjectif.

En bref

À l’entrée de la période cocooning, “Attention Spoiler” d’Olivia Dade ravira les fans de comédie romantique. Doté d’humour mais non dénué d’émotions, ce roman se lit avec appétit pour nous laisser comblé en fermant les dernières pages.