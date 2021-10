Le mode d’emploi de tout est une bande dessinée de la collection Pataquès, des éditions Delcourt, parue en septembre 2021. Un ouvrage de Yacine Belhousse et Ben Renaut, qui présente avec humour la nécessité de créer un guide essentiel, pour utiliser plus ou moins correctement toutes sortes de choses.

Des pictogrammes sont présentés, à retrouver au fur et à mesure des pages, pour ajouter quelques commentaires aux scènes du guide, afin d’affirmer si c’est bon, mauvais, s’il y a danger, si c’est dégueu, se poser des questions… C’est par l’utilisation même du mode d’emploi de tout que débute le guide. Ainsi l’on découvre que l’on peut rire en lisant le mode d’emploi de tout, qu’on peut ne pas rire, qu’on peut ne pas le prendre au premier degré, qu’on peut trouver une histoire cachée à travers les modes d’emploi, qu’on peut penser que c’est un vrai manuel qui explique comment absolument tout fonctionne, et enfin on peut l’offrir à un ami. On peut également acheter 10 000 modes d’emploi de tout pour se construire une maison, lire le guide aux toilettes, trouver le mode d’emploi de tout débile, ou encore trouver cela brillant. On peut l’acheter, par contre on ne peut pas ne pas l’acheter !

C’est un ouvrage curieux, décalé, dont l’idée principale est plutôt bien pensée. Ainsi, le mode d’emploi de tout invite les lecteurs à découvrir comment utiliser, ou au contraire comment ne pas utiliser un téléphone mobile, le café, une serviette éponge, un coton tige, un tiroir, un pull, des chaussettes, un couteau une bouteille en plastique, les réseaux sociaux… Le guide est curieux, parfois drôle, parfois complètement débile et parfois aussi intéressant, dénonçant la bêtise, s’engageant pour la planète… Une technique, que l’on retrouve souvent, est différentes scènes avec une même phrase, permettant ainsi de jouer avec des effets, répétitions, offrant une lecture plus rythmée et plaisante. Le dessin est simple, plutôt moderne et rond, sans fioritures, tout comme la mise en couleur qui reste très sommaire, néanmoins efficace et plaisant, pour ce guide.

Le mode d’emploi de tout est une bande dessinée des éditions Delcourt, parue dans la collection Pataquès, offrant un guide décalé, absurde et drôle, détaillant sans subtilité le fait d’utiliser un objet, ou tout autre chose, d’une bonne ou mauvaise manière et plus encore.