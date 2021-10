Imperfections, irrégularités, rougeurs, sécheresses, sont des symptômes dont souffrent les peaux réactives telles que la mienne. Cela fait maintenant 2 mois que j’utilise une routine de soins que la peau de mon visage semble très bien tolérer. À tel point qu’elle ne souffre quasi plus de rougeurs, le teint est davantage unifié et j’ai bien moins de sécheresses localisées. Plus que satisfaite par les produits qui composent la routine, je me devais de vous les présenter, c’est parti !

En ce moment, profitez de – 30 % sur les produits soins chez Marionnaud ! (Clarins, Melvita, etc.)

Nettoyer sa peau en douceur

Pendant plusieurs années, j’étais persuadée que nettoyer sa peau passait automatiquement par des nettoyants moussants qui, pourtant très efficaces, ont tendance à assécher les peaux réactives. Résultat, ma peau souffrait de rougeurs et avait tendance à s’assécher. Puis, j’ai commencé à utiliser des huiles démaquillantes et cela a été une révélation !

L’huile très démaquillante Clarins

Je vous ai déjà vanté les mérites de l’huile très démaquillante de Clarins (voir ICI). Et depuis, elle ne me quitte plus. Que dire si ce n’est qu’elle est parfaite ? Sans trop me répéter, cette huile est douce, elle sent bon, et glisse délicatement sur la peau. Je l’utilise donc pour me démaquiller, je mets quelques gouttes dans le creux de ma main et je la dépose sur mon visage en frottant doucement. Ensuite, je rajoute un peu d’eau et la matière se transforme en un lait, encore plus efficace, notamment sur le mascara. D’ailleurs, pas d’inquiétude, elle ne pique pas les yeux. Une fois rincée, ma peau ne souffre d’aucune rougeur, ce qui est fou parce que cela ne m’était jamais arrivé jusqu’à maintenant.

L’huile auto-moussante “démaquille et purifie” de Biotherm

Lorsque je suis très maquillée, j’avoue être partisane du “double nettoyage de peau”. Je préfère être sûre qu’il ne reste aucun résidu de makeup. Et pour ce faire, j’utilise “L’huile auto-moussante” de Biotherm qui est censée démaquiller et purifier la peau. Franchement, c’est totalement le cas ! Elle est efficace, tout en respectant les peaux sensibles. Au départ elle surprend, puisque au contact de l’eau elle mousse, mais elle est juste géniale. Elle est douce, il suffit de se nettoyer la peau furtivement, la rincer à l’eau tiède et elle semble respirer davantage. On la sent prête à recevoir les soins appropriés.

L’eau florale de Rose ancienne hydratante de Melvita

Je ne sais pas vous, mais j’ai parfois envie d’une touche de sensorialité lorsque je fais mes soins. Et avec une peau réactive, c’est toujours compliqué d’utiliser un soin parfumé. Ils ont tendance à être trop irritants et peuvent causer des rougeurs. Il fallait donc que je trouve un soin doux et sans parfum. J’ai de suite pensé à Melvita (ma marque chouchou) qui propose plusieurs eaux toniques et bio, 100 % naturelles. Et c’est le cas pour l’eau florale de rose ancienne qui est divine.

L’odeur est merveilleuse, bien loin de ces odeurs chimiques de roses que l’on peut retrouver dans des produits concurrents. Avec son spray qui diffuse l’eau de façon homogène sur le visage, c’est un régal ! Elle est douce, elle rince, rafraîchie et hydrate. Elle est devenue indispensable à ma routine également.

Bien hydrater sa peau

La nouvelle gamme “Créaline Défensive” de Bioderma

“Créaline Défensive” est LA nouvelle gamme de soins hydratants qui respecte les peaux sensibles et réactives. Elle est juste géniale, je ne compte plus m’en séparer. Pour tout vous dire, je l’ai utilisé jusqu’à la dernière goutte et je me suis empressée de commander d’autres tubes. “Créaline Défensive” se compose donc de 2 crèmes, à savoir la “Défensive riche” qui promet “hydratation et nutrition 12 h” et la “crème active apaisante”. La seconde est moins riche que la première. J’aime davantage l’utiliser le matin et mettre la plus riche le soir. J’adore l’odeur, la consistance, elles ne collent pas du tout sur la peau. Et il est possible de se maquiller sans aucun souci. Bioderma a pensé qu’il était important de proposer une gamme qui prévienne la réactivité de la peau en la protégeant, l’apaisant et la nourrissant. Quelques minutes après l’avoir déposé sur mon visage, je trouve mon teint plus unifié, hydraté et réconforté. Je conseille donc cette gamme les yeux fermés, la tester c’est l’adopter, elle est fabuleuse.

La réparer si imperfections

Le baume SOS réparateur La Rosée

Et voici mon arme secrète contre les rougeurs localisées, boutons, etc. Le baume SOS réparateur La Rosée est incroyable. C’est le soin que je recherchais depuis très longtemps. Composé de cires et huiles végétales, sa composition est juste parfaite. Il fait partie de ces soins qui viennent au secours d’imperfections notamment du type boutons. Pour tout vous dire, il m’est venu en aide suite à une épilation à la cire qui a mal tourné, me provoquant brûlures et boutons très rouges et irrités. Je l’ai mis pendant 48 h sur la zone, 2 à 3 fois par jour, et plus rien ! Il vient réparer, nourrir et apaiser. Il est très utile sur les sécheresses du type dartres, sur le corps par exemple. De plus, il convient à toute la famille, il peut être d’un grand secours sur les bébés souffrant d’eczéma. Je l’utilise également en baume pour les lèvres, tous les soirs avant d’aller dormir.

Et voilà pour ma routine du moment spécial « peaux réactives ». Si vous avez également une peau exigeante, parfois capricieuse, n’hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, les produits qui ne vous quittent plus, vos indispensables.