Clarins : Nouveaux soins démaquillants et nettoyants pour le visage

Clarins a compris qu’avoir une peau en bonne santé sur du long terme passait par un bon nettoyage. La marque propose de nouveaux soins démaquillants et nettoyants respectueux des peaux sensibles. J’ai été séduite par deux produits en particulier, à savoir « L’huile très démaquillante » et le « Doux nettoyant moussant hydratant ». Après plusieurs semaines de test, j’avais hâte de vous donner mon avis.

L’étape indispensable du nettoyage

Un bon démaquillage combiné à un nettoyage de la peau en profondeur est la recette magique pour avoir une peau qui respire. Certains se démaquillent en pensant que cela suffit à enlever toutes les impuretés alors que pas de tout. Il est important de nettoyer son visage pour que la peau soit prête à recevoir les soins : sérum, crème, contour des yeux, baume, etc. Si la peau n’est pas totalement propre alors les soins n’auront aucun effet bénéfique.

Et parmi les nouveaux produits proposés par Clarins, il y a deux pépites dont j’avais envie de vous parler plus longuement, à savoir « L’huile très démaquillante » et le « Doux nettoyant moussant hydratant ».

L’huile très démaquillante de Clarins

Parmi les huiles démaquillantes que j’ai pu tester jusqu’à maintenant, je n’ai pas trouvé mieux que celle-ci. Je ne sais pas dire si elle est « très » démaquillante, toujours est-il qu’en plus d’être efficace, elle n’agresse pas la peau.

Je mets plusieurs gouttes d’huile dans la paume de ma main, je la réchauffe quelques secondes, puis je la dépose de façon homogène sur mon visage. J’exerce plusieurs mouvements circulaires pour venir à bout du maquillage. Je dois reconnaître que le geste est agréable. L’huile démaquille bien le fond de teint ainsi que le maquillage waterproof, comme le mascara par exemple. Je peux insister longuement sur mes yeux, sans risque de gêne ou de brûlure. Et contrairement à d’autres huiles, je ne vois pas flou plusieurs minutes après utilisation. L’odeur est agréable, elle est douce et sensorielle. Elle est composée d’extraits de gentiane jaune et mélisse des Alpes. Lorsqu’on la rince à l’eau, elle prend l’apparence d’un lait pendant quelques secondes.

En conclusion : je suis tombée sous le charme de cette huile démaquillante que j’apparente à un soin tant la peau est douce après utilisation. L’odeur me donne l’impression de m’offrir une séance en institut. Ma peau réactive et sensible s’y retrouve complètement.

Doux nettoyant moussant hydratant pour peaux normales à sèches de Clarins

Ce « Doux nettoyant moussant hydratant » est un soin nettoyant et démaquillant dédié aux peaux normales à sèches. J’ai d’abord été surprise par sa texture épaisse assez aqueuse qu’il faut travailler sous l’eau afin qu’elle se transforme en une mousse. Une petite quantité suffit à nettoyer le visage et le cou. Je suis emballée par l’odeur de ce produit, elle est fraîche et réconfortante à la fois. Elle contient des extraits d’herbes des Alpes et de l’aloé vera. C’est pour cette raison que j’aime l’utiliser le soir combiné à de l’eau chaude. Cela a un effet relaxant très appréciable après une journée à 100 à l’heure.

J’aime cette sensation d’avoir une peau bien propre, délestée de toutes les impuretés de la journée.

Clarins n’a pas oublié les peaux mixtes à grasses puisqu’elle propose le « doux nettoyant moussant purifiant ». Ici, le savon a été remplacé par l’extrait de saponaire bio, connu pour émulsionner la peau en douceur. L’odeur quant à elle est tout aussi agréable : extrait d’herbes des Alpes & reine des prés.

“Ma consultation beauté” de Clarins

Vous l’aurez compris, avoir une belle peau passe par un bon nettoyage. Et pour trouver le bon combo, il faut commencer par déchiffrer les besoins de votre peau. Clarins propose justement « Ma consultation beauté » qui consiste à remplir un questionnaire pour savoir quels produits nous conviennent. Aussi, n’hésitez pas à vous laisser guider. De mon côté, je suis ravie des produits que j’ai pu tester. Ils rejoignent ma routine soin visage du soir tels deux indispensables. Après chaque nettoyage, je continue d’utiliser le sérum pore control que j’adore. D’ailleurs, je vous l’avais déjà présenté sur FranceNetInfos (voir ici).

