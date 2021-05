Fresh : Coffret découverte de soins recyclable pour la Fête des Mères

Ce n’est pas toujours facile de trouver le cadeau qui fera plaisir à nos mamans le jour de la Fête des mères. Pourtant, je reste persuadée que le soin fait partie des meilleures idées dans le sens où elle n’aura aucune difficulté à intégrer le(s) produit(s) à sa routine beauté. Fresh propose justement un « Coffret découverte de soins pour la peau » recyclable, composé d’un rituel à la rose et au lotus, hydratant et antioxydant. Soit, une belle opportunité de lui faire découvrir une marque qui rencontre un franc succès dans l’industrie du cosmétique.

« Le coffret découverte de soins » pour la peau Fresh

Parmi les coffrets concoctés par Fresh, celui-ci a de suite retenu mon attention, car il contient plusieurs best-sellers de la marque. Au programme, 4 produits complémentaires, à savoir :

Soy Face Cleanser – Le nettoyant visage au soja

Rose Face Mask – Le masque à la rose pour le visage

Lotus Youth Preserve Moisturizer – La crème pro-jeunesse hydratante pour le visage au lotus

Sugar Lip Treatment Advanced Therapy – Le baume lèvres réparateur

Soit 4 produits permettant de réaliser une routine visage complète, ce qui est plutôt chouette. Le coffret en lui-même est sympa esthétiquement. La pochette est sans plastique donc recyclable, un petit plus qui va charmer nos mamans soucieuses de l’environnement. Elle est entourée d’une pochette cartonnée de couleur pastel aux illustrations de rose et de concombre. Soit, un clin d’œil à la marque Fresh qui mise sur la combinaison d’extraits de fruits pour réaliser des soins doux et sensoriels. Car la plupart des produits Fresh sont de belles invitations au voyage qui s’inspire de rituels ancestraux pour une beauté naturelle.

J’avais envie de faire une parenthèse sur le Soy Face Cleanser, ce nettoyant visage qui fait partie de ma routine depuis plusieurs années. Que dire si ce n’est qu’il est idéal pour ma peau réactive et sensible. J’aime sa texture de gel aqueux qui rafraîchit la peau instantanément. La combinaison des protéines de soja avec l’eau de rose participe à apporter de l’éclat. Quant à l’huile de bourrache, elle hydrate en profondeur pour éviter de trop assécher la peau.

Ce produit rencontre tellement de succès auprès de ses utilisateurs que Fresh aime le proposer via de nouveaux designs en édition limitée. Je trouve l’idée canon ! N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site officiel pour les découvrir.

Les coffrets recyclables Fresh disponibles chez Sephora

Fresh propose 12 autres coffrets recyclables, rien que cela ! Je me suis forcément renseignée et parmi ceux qui me font de l’œil, il y a « Le coffret couleur et soin pour les lèvres » au petit prix de 17 euros. Ainsi que le « Coffret masque de nuit confort et douceur », « nettoyant, exfoliant et hydratant » et bien d’autres que je vous encourage à aller découvrir.

Quelque chose me dit que nos mamans ne seront pas au bout de leur surprise… Bonne fête à toutes !