Peaux sensibles & assoiffées : Misez sur des masques hydratants !  

Avec le froid qui pointe le bout de son nez, notre peau est forcément plus réactive. Elle devient sensible, de petites rougeurs apparaissent, parfois même quelques plaques de sécheresse assez disgracieuses. Et elle a plus que jamais besoin d’hydratation. Voici quelques pépites du côté des masques hydratants qui vous suivront tout l’hiver, j’en suis sûre.

Une bonne dose d’hydratation avec Fresh

Fresh est une marque que j’avais hâte de tester depuis des années. Et j’ai plusieurs fois repoussé l’échéance, notamment à cause du prix élevé des soins. J’ai finalement eu la chance de recevoir une sélection de produits de la gamme « Rose », dont le « Deep Hydratation Sleeping Mask », soit le masque de nuit hydratation intense pour le visage.

Ses promesses : Hydrater en profondeur la peau sur plusieurs jours voire semaines en l’utilisant de façon assidue.

J’ai adoré ce masque et je comprends mieux pourquoi les prix Fresh sont onéreux. Outre l’élégance des packagings, l’odeur de rose absolument divine et les exigences ciblées, les résultats sont vraiment là. J’ai apprécié l’originalité du mode d’application qui consiste à déposer un gel au préalable et de le compléter par une crème de nuit. On retrouve les deux produits via deux compartiments séparés.

Le gel surprend par la fraîcheur qu’apporte la rose. Il revigore la peau de façon à lui apporter un maximum d’éclat. L’acide hyaluronique agit comme tenseur, dans le but de redessiner l’ovale du visage. J’avais peur que le gel colle, ne pénètre pas dans la peau et fasse peler le soin par la suite. Finalement, tout se déroule à merveille. En revanche, il faut bien attendre une minute avant que le gel ait pénétré pour déposer la crème. La crème quant à elle est très aqueuse, bien plus hydratante que réconfortante.

J’aime tout particulièrement l’idée de ne pas retirer le masque du visage. Celui-ci agit au plus près de la peau, en profondeur. Le matin la peau est réveillée et au bout d’un mois d’utilisation je la trouve plus douce, unifiée aussi et j’ai bien moins de rougeurs. Quant à l’odeur de rose, je tiens à vous rassurer, il s’agit d’une rose douce et apaisante. Bien loin des odeurs chimiques que l’on peut retrouver dans certains autres produits. Qui plus est, on la sent très peu, elle s’évapore quelques secondes après l’avoir déposé sur le visage.

Les Flash Mask de Biotherm

Je vous ai récemment présenté le calendrier de l’Avent Biotherm 2020 que j’ai trouvé très sympa par son esthétisme et la richesse de son contenu. En parallèle, j’ai eu envie d’une bonne dose d’hydratation en testant les Flash Mask de la marque, des masques en tissu one shot qui vont apporter de l’hydratation certes, mais pas seulement.

Biotherm propose donc 3 masques aux besoins bien ciblés :

L’AQUA Pure : hydratation & pureté

L’AQUA Glow : hydratation & éclat

L’AQUA Bounce : hydratation & rebond

Il suffit d’avoir 15 minutes devant soi pour profiter des bienfaits d’un FLASH MASK Biotherm. Parmi les 3 recettes proposées, j’avoue avoir une préférence pour l’AQUA BOUNCE qui vise à tendre l’épiderme via une dose concentrée d’hydratation. Et je confirme ! Le masque est un concentré d’eau, il est riche en acides hyaluroniques. Il apporte énormément de fraîcheur à la peau. C’est d’ailleurs très surprenant, il ne faut pas craindre le froid sur le visage. Personnellement, j’ai préféré les utiliser le matin, afin de bien réveiller ma peau. Pour faire durer le plaisir, vous avez la possibilité de masser votre visage avec le surplus. Attention de ne pas oublier d’hydrater longuement la peau après le masque !

THALGO : MASQUE SHOT & SOURCE MARINE

Ce n’est pas la première fois que je vous parle de THALGO (voir ici). La marque réserve de belles surprises en terme de soins, avec notamment sa gamme de MASQUE SHOT que j’ai découvert très récemment. Elle en propose 3, à savoir :

Booster d’énergie

Lift Flash

Anti-soif

Et c’est pour ce dernier que j’ai eu un coup de cœur. Il est idéal pour les peaux qui souffrent d’un manque d’hydratation. Il a même réussi à hydrater quelques zones récalcitrantes : coins du nez, sourcils, etc.

Je ne dirais pas que son effet est immédiat, néanmoins il est intense. Je le dépose 10 minutes sur mon visage, le matin de préférence. Il suffit de retirer l’excédent avec un mouchoir. D’ailleurs, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’excédent, c’est dommage, j’aurais bien aimé en garder pour une prochaine utilisation, mais c’est le jeu du One Shot. Je compte bien le racheter régulièrement.

Et pour ceux qui n’aiment pas trop les masques tissus, THALGO propose un « masque concentré d’hydratation » SOURCE MARINE, visant à repulper le visage. Une merveille ! Le mode d’application est sympa avec ce système de pinceau qui permet de déposer la matière sur le visage. Côté ingrédients, on retrouve de la Sève Bleue des Océans et acides hyaluroniques dernière génération.

Sans surprise, le masque est frais, très agréable sur la peau ; elle est nourrie et reboostée. Au programme : un teint frais en 5 minutes chrono, qui dit mieux ?

Prenez soin de vous !