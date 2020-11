C’est aux éditions Hi Comics qu’est paru, en octobre 2020, le comics Power Rangers & Tortues Ninja. Un bel ouvrage, un crossover incroyable de Simone Di Meo et Ryan Parrott, qui capture l’essence des deux univers pour n’en faire qu’un, offrant ainsi un récit épique à découvrir.

Angel Grove, les Power Rangers font face à une terrible créature. Elle veut que les héros tremblent devant sa puissance, car sur son passage les immeubles vont s’effondrer, les arbres deviendront cendre et le ciel deviendra noir comme le charbon. Les Power Rangers ne se laissent pas faire, ils répliquent rapidement et font aussi leurs commentaires quant à l’attaque de l’Apocalyptipoulpe ! Mais le combat s’avère plus difficile que prévu, ils décident alors de sortir le Méga laser, pour mettre fin aux attaques de l’horrible créature. Ils finissent par mettre fin à ce combat, remportant une victoire de plus ! Pendant ce temps, à New York, les Tortues Ninja sont en train de combattre le clan Foot. Tout en débattant sur le fait d’envier les humains, les quatre frères arrivent à mettre à terre leurs ennemis, jusqu’au moment où un nouveau ninja, du clan Foot, fait son apparition…

Le comics est incroyable, les deux univers, pourtant différents, s’entremêlent et se mêlent parfaitement, tout en se respectant. Le récit est très bien travaillé, avec un scénario adapté qui va réussir à unir les Tortues Ninja et les Power Rangers, offrant ainsi une histoire épique, avec tous les héros, mais aussi tous les méchants des deux univers ! Alors qu’ils se combattent, les Tortues Ninja et les Power Rangers comprennent vite, qu’ils vont devoir s’allier pour tenter de sauver Tommy, le Ranger Vert, qui s’est associé au clan Foot. La bande dessinée est pleine de rebondissements, d’action, de combat et d’humour, offrant ainsi un récit riche, dense, fabuleux et très plaisant à découvrir, un crossover unique et incroyable. Le dessin est fluide, doux, rond et vif, très moderne et expressif, saisissant et très agréable, offrant de belles scènes d’action.

Power Rangers & Tortues Ninja est un comics unique des éditions Hi Comics, un crossover incroyable, qui réussit à réunir les deux univers, à travers une épique aventure, entre action, combats, méchants, fratrie, humour et robots.