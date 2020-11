C’est aux éditions Charleston qu’est paru, fin octobre 2020, Les étoiles brillent plus fort en hiver, de Sophie Jomain. Une comédie romantique de Noël, avec des personnages attachants, de l’humour, une ambiance captivante, des rebondissements…

Agathe Murano admire le troisième étage des Galeries Hartmann, d’un air satisfait. L’espace a été comme recouvert de neige, car la jeune femme a utilisé une grande quantité de flocons artificiels, de paillettes étoilées, de branches de sapin et de rondins de bois. Autour d’un adorable chalet, une quarantaine de lutins ont été disposés, avec quelques rennes et animaux de la forêt. Ce niveau est particulier, réservé aux enfants, car on y trouve de beaux livres et des jouets authentiques. Pour les très attendues Fééries, les galeries seront bientôt prêtes, il ne reste que quelques détails. Cela fait cinq ans qu’Agathe travaille dans cette entreprise familiale, où son rôle consiste à rendre ce lieu unique, éblouissant !

Agathe est une jeune femme qui a une vie bien remplie et rangée, elle travaille dans une grande galerie de magasins et s’occupe de la fille de sa sœur, Chloé. Mais sa vie va commencer à être bousculée quand le fils du patron reprend la suggestion de la galerie et décide de réorganiser la décoration. De plus, la sœur d’Agathe refait surface, et vient semer la zizanie au sein de la famille. Le récit est captivant, offrant rapidement cette ambiance de Noël, que l’on aime tous à retrouver. L’histoire est contemporaine, avec tout ce qu’il faut d’épreuves, de famille, de romance, d’amour et d’humour, pour ce roman touchant et doux, qui, au-delà de la romance, amorce un sujet d’actualité, la parentalité. Les personnages sont attachants, l’humour est également présent, dans cette lecture plaisante, où s’opère toute la magie de Noël.

Les étoiles brillent plus fort en hiver est un nouveau roman des éditions Charleston, qui présente une comédie romantique de Noël, touchante et moderne, avec tous les ingrédients nécessaires, pour un récit réussi à l’ambiance chaleureuse et féérique.