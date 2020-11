Enfin Noël avec Ravensburger et ses nouveautés !

Pour ce Noël 2020, Ravensburger, spécialiste des jeux et du puzzle, dévoile quelques nouveautés, pour jouer en famille et pour les enfants. Des jeux de société, des puzzles, des jeux éducatifs, des loisirs créatifs, des jeux de construction sont entre autres à découvrir.

La célèbre marque allemande, spécialisée dans la fabrication et la distribution de puzzles, jeux et jouets, depuis plus de cent trente ans, continue de présenter des idées cadeaux qui mêlent plaisir du jeu et apprentissage, pour offrir des moments riches en émotion. Parmi ces nouveautés, le jeu de société Big Money est le jeu de société familial pour passer des moments de convivialité.

C’est dans une boîte accentuée de vert, que se présente le jeu Big Money. Le grand coffret se compose d’un plateau de jeu, d’un gobelet, de six dés, de quarante-sept cartes, de cent vingt billets et d’une règle du jeu. Pour les enfants à partir de 8 ans, le jeu propose de vider la banque et de devenir le plus riche pour remporter la partie.

La règle du jeu est simple et se maîtrise assez facilement. Il faut amasser des sommes, des zillions, pour être le plus riche à la fin, jusqu’à ce que la banque soit vide ! Une fois le plateau et les cartes installées, chaque joueur reçoit une carte de propriété de départ. Chaque joueur va lancer les six dés, grâce au gobelet, dont un est différent. En effet, il permet de rémunérer les joueurs ayant ce même symbole sur leur carte propriété, la plupart du temps, car sur ce dé, il y a aussi un petit cochon, pour tirer une carte Breaking News, qui n’apporte rien de bon pour le ou les joueurs. Les dés avec les numéros permettent de faire des combinaisons, comme au poker, qui remportent chacune, plus ou moins de zillions ! Ainsi de suite, les joueurs lanceront leurs dés, pourront aussi acquérir des cartes de propriété, ou de placement financier, selon le nombre de zillions gagnés. Les placements financiers sont vendus lorsque le dé tombe sur le bon symbole. La partie se joue en une demi-heure, permettant d’acheter les propriétés et des placements incroyables, comme une équipe de foot, une station spatiale, une usine de sucrerie, un parc d’attractions…

Big Money est un jeu de société pour toute la famille, entre lancer de dés, combinaisons et gains, qui demande de prendre des risques pour tenter de remporter la partie. Un jeu amusant, rapide et plaisant, dont la règle est assez simple à suivre, et qui plaira à toute la famille, pour des moments de partage, de jeu et d’émotions. Un cadeau à retrouver au pied du sapin de Noël, pour les enfants ou les plus grands !

La marque allemande de puzzles, jeux et jouets est à retrouver par ici.