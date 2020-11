Le mystère de Hamilton House est un roman pour les jeunes lecteurs, entre 9 et 12 ans, paru aux éditions Gulf Stream, en octobre 2020. Un ouvrage de Marie Pontacq, qui invite à découvrir une enquête pleine de surprises, à l’époque de l’Empire britannique.

Mademoiselle Severn reprenait Emily, qui avait oublié, pour la deuxième fois de la semaine, son livre d’arithmétique. Elle lui demandait de se dépêcher, pour retourner à la nursery, afin de ramener l’ouvrage. Emily, de son côté, se contentait de gravir les escaliers à la vitesse d’un escargot, en prenant bien soin de marquer une pause, à chaque marche. Alors que la gouvernante semblait grincheuse, Emily, elle, faisait la moue ! Elle détestait plein de choses désormais, comme ces longues matinées chaque jour dans la salle de classe, sous l’œil implacable de mademoiselle Severn. La jeune fille préférait regarder par la fenêtre, plutôt que la salle de classe. Elle y voyait tout le monde, le jardinier Thomas, la fille de cuisine, son père, Kamal…

Le récit est bien construit et découpé, en plusieurs chapitres, facilitant ainsi la lecture. Après une brève présentation, néanmoins efficace et nécessaire, on découvre Emily, héroïne de cette histoire. Avec sa famille, elle a quitté son Inde natale, pour s’installer en Angleterre. Le dépaysement est total, et les personnages autour d’elle changent aussi, à commencer par sa nourrice indienne qui a été remplacée par une gouvernante plutôt autoritaire et insensible. Mais cela n’est rien à côté d’évènements troublants et inquiétants. En effet, quelqu’un décapite les poupées de Lizzy. Emily va tenter d’enquêter, laissant un doute plané sur tous les personnages qui l’entourent, remettant en cause beaucoup de choses. L’amitié va être fragilisée, le danger va être réellement présent, dans ce roman assez palpitant et bien mené. Des illustrations, en noir et blanc et gris, à retrouver de temps en temps, apportent une dynamique enrichissante au récit.

Le mystère de Hamilton House est un roman des éditions Gulf Stream, qui présente une histoire pleine de mystères, entre danger et enquête, assez dense, bien détaillée, au cœur de l’époque de l’Empire britannique.