Conquêtes, tome 6, Adonaï

Adonaï est le sixième tome de la série d’anticipation Conquêtes, des éditions Soleil, qui est paru en octobre 2020. Une bande dessinée de Nicolas Jarry, Jean-Luc Istin et Bertrand Benoit, qui présente une nouvelle planète, colonisée, ou presque, par les Russes.

Adonaï est une planète qui fait deux fois la Terre, elle possède de vastes forêts, une atmosphère riche en oxygène un biotope stable depuis plus de trois millions d’années. Dans tous les cas, c’est ce qui a été dit ! Une planète sans période glaciaire, sans astéroïde tueur, sans éruption cataclysmique, avec de l’eau et du soleil en abondance. Le genre de lieu qui donnait envie de poser ses valises pour de bon, du moins tant que l’on regardait de l’espace, car sous la frondaison des arbres, une autre histoire se jouait. Adonaï était belle de loin, mais pour beaucoup de colons, c’était un véritable cauchemar… Une troupe avançait dans la forêt dense, du matin au soir, sous couvert végétal étouffant, en se faisant bouffer par des insectes affamés, avec des chaussures trempées et l’uniforme qui collait au corps, tellement ils suaient. A chaque instant, ils sont plongés au cœur d’une forêt hostile…

Adonaï est réellement une planète hostile, dangereuse, avec des aliens plutôt agressifs. La flotte russe se bat sans cesse contre des Caméléons, des aliens capables de se fondre dans la jungle, qui s’étend sur toute la surface, et de mener des raids meurtriers contre les humains. Ainsi, le sous-lieutenant mène toujours des missions périlleuses, où ses gars ne s’en sortent pratiquement jamais. Mais une nouvelle mission, avec des nouveaux soldats à ses ordres, va dévoiler bien des choses, et la vérité sur cette planète hostile. Le scénario est bien construit, amenant à découvrir cette nouvelle planète et les colons, les combats et les morts incessants, ainsi que l’envers du décor ! Entre conspiration et manipulation, la bande dessinée offre un nouveau récit d’anticipation plein d’action, de combat, mais aussi de réflexion sur l’humanité. Le dessin est toujours aussi bien exécuté, avec un trait fin et fluide, présentant une planète aussi belle qu’inquiétante, et des scènes d’action bien découpées.

