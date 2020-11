Des barrières anti-Covid pour votre commerce

Avec ce deuxième confinement tout se complique encore une fois pour les commerçants. Entre ceux qui doivent fermer mais qui ne comprennent pas la décision du gouvernement, et ceux qui peuvent rester ouvert mais avec des mesures très strictes afin de pas se faire verbaliser. Que faut-il aujourd’hui dans son magasin ou son commerce pour rentrer totalement dans les règles du gouvernement et surtout lutter contre l’épidémie du Covid-19 ?

Des affiches et des PLV anti-Covid

Pour mettre des affiches et de la PLV anti-Covid dans votre commerce, pas la peine faire appel à un graphiste (sauf si vous en avez les moyens afin de personnaliser vos affiches et vous différenciez des autres boutiques). Vous pouvez vous rendre sur le site de SantepubliqueFrance qui vous offre tous les outils visuels anti-Covid à imprimer directement et à placer dans vos locaux.

Le masque et gel obligatoire

Le masque est devenu un élément incontournable dans cette lutte contre l’épidémie Covid-19, même s’il n’est pas de votre ressort de proposer des masques dans votre boutique, car chaque client doit avoir son propre masque. Il serait dommage de rater un potentiel client car celui-ci à oublier son masque ou vient de le déchirer (il faut noter que ça arrive plus souvent que l’on pense avec les masques chirurgicaux). Alors mettez quelques masques dans un tiroir cela pourrait dépanner un client et surtout réussir une vente.

A l’inverse le gel n’est pas obligatoire, mais une bouteille de gel mis à disposition dans l’entrée de votre magasin fait de suite plus sérieux que rien du tout. Il faut noter que la plupart des clients ne s’en serviront même pas, mais c’est même client risque de vous dire que vous n’avez pas de gel pour les mains et que cela les dérange !

Des barrières anti Covid-19 en plexiglass

En plus des supports en communication contre le Covid, les barrières en plexiglass sont présentes de partout dans les grandes surfaces afin de limite la distanciation avec les employés et les clients. Une imprimerie à Toulon spécialisée dans la création d’outils anti-Covid, propose des barrières en plexiglass qui s’adapte parfaitement à votre commerce. En effet, les barrières sont façonnées directement à l’atelier pour répondre à toutes les demandes de tailles et de hauteur.

Pour lutter contre l’épidémie du Covid-19 et éviter que ce deuxième confinement ne dure plus longtemps que prévu et qu’il vienne empiéter sur les vacances de Noël, il est important de respecter les gestes barrières mis en place par le gouvernement. D’ailleurs des sanctions sont prévues pour les commerçants ne jouant pas le jeu.