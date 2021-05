Animaux disparus VR au Muséum d’Histoire naturelle – Paris

Une expérience inédite

La Salle des espèces menacées et disparues de la Grande Galerie de l’Évolution est l’un des espaces emblématiques du Muséum. Le visiteur entre généralement en silence dans ce long couloir aux lumières tamisées où défilent les vitrines d’animaux et de plantes que l’on ne trouve plus ou quasiment plus aujourd’hui sur Terre.

Les causes ? Elles sont le plus souvent liées à l’Homme qui n’a pas toujours su préserver cette nature dont il faisait partie. L’expérience REVIVRE permet de prendre conscience de la proximité de nos proches ancêtres avec ces espèces et d’observer de manière originale ces impressionnants animaux du passé.

Par petits groupes de 5 personnes maximum, le public est invité à emprunter des lunettes2 de réalité augmentée et à se laisser porter dans une déambulation inédite. Il parcourt la salle en se laissant guider par la voix qui lui contera, durant une quinzaine de minutes, l’histoire de ces espèces et de leurs interactions avec l’Homme.