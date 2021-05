Quel est le bon moment pour souscrire à un forfait 5G

Si par moment dans la journée, votre réseau 4G/4G+ rencontre un problème de rapidité et de débit, c’est peut-être le temps de basculer vers le 5G. En effet, avec ce nouveau réseau, la connexion internet sera largement plus fluide et le réseau ne rencontrera plus d’encombrement qu’auparavant. Ainsi, souscrire à un forfait 5G permettra de gagner en rapidité, mais aussi en aisance de navigation internet. Avant de décider de souscrire à un forfait 5G, quels sont les principaux points à prendre en compte ?

Le réseau 5G couvre-t-il votre zone ?

Lancé officiellement le 18 novembre 2020, le réseau 5G a enfin fait son entrée en France, avec beaucoup de retard. De plus, une couverture nationale ne sera envisageable qu’à partir de l’année 2030. Malgré l’impatience de la population, le réseau ne pourra atteindre les zones urbaines que vers 2025. Pour le moment, en ce qui concerne le réseau 5G de l’opérateur Free, il couvre environ 7 700 communes dont la plupart sont celles à fortes agglomérations.

Ainsi, avant d’opter pour ce réseau, la première chose à faire est de vérifier si votre ville fait partie de celles couvertes par le réseau en question. Pour bénéficier de la 5G, il faut savoir si votre opérateur a déjà déployé son réseau dans votre commune. Pour savoir si vous êtes éligible, vous n’avez qu’à consulter la carte des antennes de téléphonie mobile. Cela vous permettra de connaître le déploiement de la 5G de votre opérateur et de voir si votre ville en fait partie.

S’assurer de posséder le smartphone compatible

En termes d’usage, ce nouveau réseau propose de plus large possibilités tant sur la vitesse que la possibilité de visionner des vidéos 4K ou de bénéficier de la simulation virtuelle. Bien qu’il promet un meilleur débit et plus de réactivité, ce ne sont pas tous les téléphones qui bénéficient de ces avantages. Ainsi, si vous désirez souscrire à un forfait 5G, il va falloir d’abord penser à investir dans un nouveau smartphone qui sera adapté à ce réseau. Parmi les différentes marques, voici quelques exemples de téléphone qui sont compatibles au forfait 5G : Samsung Galaxy S20, XiaomiMi 10, Samsung Galaxy A32, iPhone 12, Huawei P40 Lite, OnePlus 7, etc. Mais avant d’opter pour un tel ou tel modèle de smartphone, testez votre éligibilité à la 5G .

Qu’en est-il des prix à payer pour profiter du réseau 5G ?

Entre l’achat d’un nouveau téléphone et du forfait inclus, il faut savoir que la décision de basculer vers la 5G n’est pas à prendre à la légère. En effet, pour profiter de tous ces avantages, rien que le prix du Smartphone est déjà conséquent, allant de 181 euros à plus de 840 euros selon le modèle. Quant au forfait, passer à la 5G génère des charges supplémentaires. En effet, nous remarquons une augmentation de 5 euros chez la plupart des opérateurs.