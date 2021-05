C’est aux éditions Gulf Stream qu’est paru le livre Moi, je peux vraiment dire non au harcèlement !, paru fin avril 2021. Un ouvrage pour les enfants, à partir de 8 ans, de Monsieur Mouch et Maria-Paz, qui vient aborder le thème délicat du harcèlement scolaire, de manière décomplexée.

Dans la cour de récréation Jules s’avance vers Emma et lui annonce qu’il est rentré ! Emma reste assise par terre, la tête cachée dans ses genoux. Jules est étonné, son amie n’a pas l’air contente de le voir. Emma explique qu’elle est heureuse de le voir, mais il a raté les premières semaines de la rentrée. Jules lui rappelle qu’il a fait des cours à distance, mais ce n’était pas pareil, Emma lui a manqué. La petite fille affirme qu’il lui a manqué aussi, et qu’elle aurait aimé qu’il soit là. Puis, elle lui demande comment était son voyage au bout du monde. Alors Jules explique son voyage trop top, sauvage, coupé du monde, dans une cabane, sans télé, ni Internet, ni téléphone.

Alors que son ami se moque gentiment d’un camarade, Emma s’énerve et lui rappelle que c’est méchant de se moquer des autres. Ainsi, Jules va rapidement comprendre que sa copine a vécu une mauvaise situation pendant son absence. La jeune fille va se dévoiler et expliquer tout ce qui s’est passé à son ami. Ainsi, sous forme d’une bande dessinée, les jeunes lecteurs arrivent plus facilement à s’immerger dans ce récit, où les deux personnages parlent de harcèlement. C’est avec des mots d’enfants que cette histoire se déroule, à hauteur d’enfants, afin qu’ils puissent aussi se reconnaître dans certaines situations et reconnaître les faits, gestes et mots, qui définissent le harcèlement. Le livre est vraiment bien conçu et assez complet, présentant aussi les solutions face au harcèlement, avec, à la fin, un glossaire pour mieux comprendre certains mots. Le dessin est simple, rond et doux, avec deux personnages expressifs.

Moi, je peux vraiment dire non au harcèlement ! est un livre décomplexé pour les enfants, paru aux éditions Gulf Stream, qui propose de découvrir le harcèlement et de leur offre les clés pour pouvoir reconnaître, sous différentes formes, et pouvoir dire « non », un outil pratique aussi pour accompagner les parents.