Pourquoi utiliser de la terre de diatomées dans son jardin ?

Les beaux jours sont enfin là et nous pouvons nous mettre à jardiner ! Aujourd’hui, nous allons vous présenter les différentes utilisations de la terre de diatomées dans le jardin. C’est un produit qui entrent en contact avec la poudre, les particules pointues infligent de minuscules coupures à la peau. L’effet déshydratant de la poudre leur fait perdre trop de liquide. Vous pouvez également saupoudrer de la terre de diatomées de qualité alimentaire sur les plantes. Elle est non toxique et s’élimine facilement au lavage.

Faire fuir les mouches et des fourmis

Les mouches dans le jardin, en particulier les mouches noires, peuvent être une menace ; elles peuvent rendre la vie d’un jardinier extrêmement pénible pendant la saison des mouches de printemps qui coïncide avec la période la plus active du jardin. Saupoudrez généreusement la terre de diatomées sur les plantes et sur le sol pour les contrôler. Les mouches aspergées de cette terre finiront par mourir de déshydratation, mais le plus important est qu’elles ont tendance à éviter les zones traitées. Quelques fourmis dans le jardin ne constituent pas une menace pour vous ou vos plantes, mais de grandes colonies, en particulier des monticules de fourmis de feu, peuvent être une source d’inquiétude. Un autre problème avec ces insectes est qu’ils « élèvent » des pucerons et des cochenilles, les transportant vers de nouvelles plantes et les protégeant des prédateurs. En contrepartie, ils « traient » le miellat. Chaque fois que vous voyez des fourmis fréquenter une plante, recherchez ces insectes suceurs de sève. Dépoussiérez les plantes, et les fourmilières avec de la terre de diatomées pour vous en débarrasser.

Débarrassez-vous des asticots dans le compost et le fumier

Les tas de fumier et de compost inachevés peuvent abriter les larves de nombreux types de mouches qui leur rendent visite. Certaines d’entre elles, comme les larves de la mouche du soldat, sont inoffensives, car elles ne mordent pas et ne sont pas porteuses de maladies. Mais si vous n’êtes pas sûr d’elles, ou si vous avez des poulets pour faire face à la situation des asticots, vous pouvez vous en débarrasser. Si vous êtes opposé à l’utilisation de produits chimiques dans le jardin, la terre de diatomées est votre meilleure option. Il suffit de la saupoudrer sur tout le tas.

Luttez contre les pucerons

Les pucerons se nourrissent des sucs des plantes en perçant les jeunes parties de la plante et en aspirant la sève. Cela peut retarder la croissance et réduire le rendement. Les pucerons peuvent se reproduire assez rapidement et, laissés à eux-mêmes, étouffer la plante hôte en un rien de temps. Ils peuvent non seulement se propager aux autres plantes environnantes, mais aussi transmettre de nombreux virus, ce qui fait des ravages dans le jardin. La terre de diatomées est un excellent remède contre les pucerons lorsque vous voulez éviter les pesticides chimiques dans le jardin. Époussetez les plantes infestées avec la poudre ou mélangez-la avec de l’eau et utilisez-la dans un pulvérisateur.

Décourager les rongeurs de visiter votre jardin

Les rongeurs comme les rats, les taupes, les souris et les lapins font souvent de gros dégâts dans votre jardin, mais si vos sentiments ne vous permettent pas de les piéger ou de les éliminer, une option est de décourager leurs visites. On sait qu’ils ont une aversion pour les odeurs d’agrumes et de menthe poivrée. Vous pouvez donc utiliser de petits récipients de terre de diatomées avec quelques gouttes d’huile essentielle de citron ou de menthe poivrée comme moyen de dissuasion.

Cette terre est un élément riche et multi-usage à connaître pour développer un jardin et un potager bio.

La terre de diatomées – également appelée diatomite ou simplement DE – est une substance naturelle extraite de certains dépôts du lit des lacs. Elle est composée de diatomées fossilisées, un type d’algue planctonique unicellulaire qui vivait dans les océans et les lacs d’eau douce d’autrefois. Les coquilles riches en silice de ces organismes microscopiques confèrent à cette substance ressemblant à de la craie une porosité exceptionnelle et une propriété abrasive. C’est pourquoi la diatomite a de nombreuses utilisations industrielles en tant que filtre et agent de polissage. Et, vous pouvez trouver plusieurs utilisations pour cette matière naturelle dans votre jardin.

L’utiliser comme pesticide mécanique

La terre de diatomées est un moyen non toxique de lutter contre les parasites dans le jardin. Elle est efficace contre tous les insectes nuisibles qui rampent sur les plantes car le contact avec la poudre est extrêmement déshydratant. Après avoir arrosé les plantes, il faut les saupoudrer avec un applicateur. Cela aidera la poudre à adhérer aux surfaces des plantes. Comme la déshydratation est le principal mécanisme d’action, l’humidité rend la poudre temporairement inefficace, mais elle commence à agir une fois que l’eau s’est asséchée. Bien que la terre de diatomées soit un insecticide non sélectif, les insectes volants comme les abeilles sont moins affectés car ils n’entrent pas en contact avec la substance. Évitez toutefois de pulvériser les fleurs.

Évitez les limaces sur vos plantes

Les appâts anti-limaces peuvent être un moyen d’attirer ces parasites nocturnes loin de vos précieuses plantes, mais vous pouvez ajouter une couche supplémentaire de protection avec de la terre de diatomées. Appliquez de la diatomite en cercle autour de la plante pour empêcher les mollusques d’atteindre vos hostas, anthuriums et choux. Lorsque leurs corps