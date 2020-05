L’essor du vintage

Fouillez les vieux tiroirs et ouvrez les mallettes poussiéreuses de vos grands mères. Vous pourriez bien y trouver quelques trésors cachés car aujourd’hui c’est mamie et papi qui vous donnent une leçon de mode. le vintage : « Se dit d’un vêtement, d’un accessoire, etc., des décennies précédentes, remis au goût du jour. »

En 2020, on recycle tout jusqu’au lifestyle.

Aujourd’hui le vintage et sa boutique pin up girl se retrouve partout et il est au centre de mouvements, groupes et sous-cultures tel que le mouvement hipsters, celui des pin-up ou encore de certains hippies. Le vintage a pris une ampleur considérable dans la mode, la décoration, les accessoires et jusque dans l’électro-ménager. La ferveur vintage a poussé les gens à abandonner la praticité de leur clé USB pour le charme d’une étagère rempli d’une collection de vinyles classés par ordre alphabétique. Les chiffres parlent d’eux mêmes, en 5 ans le marché du disque de 7 pouces a été multiplié par 5 jusqu’à atteindre plus de 3,5 millions d’unités vendues en 2019. Les voyageurs sont prêts à débourser trois fois le prix d’un nouveau van tout confort pour s’offrir le plaisir de rider au volant du mythique combi-VW, les cheveux au vent et une paire de Ray-Ban au bout du nez.

De la seconde main au neuf, le rétro s’invite partout

La friperie qui était autrefois le repaire du vêtement économique s’est converti en lieu de shopping incontournable de toute personne branchée à la recherche d’un style unique et original. La croissance de la conscience écologique n’a fait que renforcer la tendance. En 2016 seulement 35 % des femmes envisageaient de porter de la seconde main contre 65 % 4 ans plus tard. Les stars comme Kim Kardashian ont rejoint le mouvement et s’affichent avec du seconde main. Le neuf n’est pas en reste. Les créateurs de tous horizons vont chercher dans le passé pour déssiner la mode de demain Certaines marques comme Pin up girl s’inspirent de ces designs et lyfestyle qui rappellent inexorablement l’époque Marilyn Monroe qui continue à nourrir les fantasmes. Des styles légers sensuels remis au goût du jour

La mode est un éternel recommencement, alors messieurs à vos noeuds papillons délirants et mesdames portez fièrement vos bandeaux colorés et vos lunettes de soleil car la pin-up n’a pas dit son dernier mot !