West Legends – Billy the Kid – The Lincoln County War

Billy the Kid – The Lincoln County War est le deuxième tome de la série West Legends, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Christophe Bec, Lucio Leoni et Emanuela Negrin, parue en mars 2020, consacrée à un nouveau héros du Far West.

A la fin de l’hiver 1878, sur la rive droite de la Tularosa, au Nouveau-Mexique, un homme avec deux chevaux, aperçoit à Blazer’s Mills. Il s’avance, souriant, avant d’arriver dans le bourg et de se diriger directement vers une maison. Buckshot Roberts se retrouve face au docteur Blazer. Il lui explique qu’il a des ennuis, rien à voir avec une molaire douloureuse. Le docteur s’interroge et demande si son ami est armé. Buckshot explique alors qu’il connaît les consignes et que sa Winchester est dehors, accrochée à sa mule. Les deux hommes s’installent, parlent du passé et s’expliquent. Buckshot explique qu’il attend la diligence postale qui doit passer le lendemain, et devrait lui apporter son argent de la vente de son ranch. Voilà pourquoi il est venu à Blazer’s Mills. Mais le docteur lui explique que c’est une mauvaise idée de rester ici, car des cavaliers arrivent de l’ouest, et il s’agit certainement des Regulators…

Malheureusement pour Buckshot, ce sont bien les Regulators qui arrivent sur Blazer’s Mills, et cela pour lui trouer la peau. Dans les rangs de cette bande de cavaliers armée se trouve un certain William Bonney, surnommé Billy the Kid. Le jeune homme fait ses preuves et arrive à se démarquer de ses coéquipiers. Il a la gâchette facile, il est un excellent tireur et semble assez futé, pourtant il s’emporte facilement… Les hommes sont là pour régler une vieille affaire et en veulent à la vie de Buckshot, qui espère clamer son innocence. La bande dessinée est très bien découpée, en différents chapitres, apportant une dynamique certaine et une fluidité, car le récit est très complet et assez complexe, de par la multitude de protagonistes et une rivalité commerciale épineuse. Le récit tourne autour de Billy the Kid et de cette rivalité, de la bande des Regulators et de différents combats singuliers. L’histoire est plaisante et habile, bien rythmée, pleine d’action, de combats. Le dessin est réaliste, fluide et dynamique, offrant de belles scènes d’action, mais aussi quelques paysages somptueux.

Billy the Kid – The Lincoln County War est le deuxième tome de la nouvelle série West Legends, une bande dessinée consacrée à Billy the Kid, un héros du Far West, qui a su se démarquer par sa jeunesse, son tir précis, sa fugue, sa détermination, sa loyauté et sa ruse.