Une décoration moderne et tendance pour 2020

L’impression numérique entre art et technologie, cette nouvelle déco tendance. Les grands salons ont livré leurs conclusions et cette dernière a beaucoup fait parler d’elle. Alors, dans quelle direction déco s’orienter pour 2020 ?

Qu’est-ce que l’impression numérique ?

L’impression numérique est un processus qui consiste à réaliser des impressions à partir d’un fichier électronique. L’œuvre d’art est créée sur un ordinateur et directement imprimée sur une toile. Ce mode d’impression est une alternative aux méthodes traditionnelles telles que : la flexographie, la lithographie, l’impression offset, la typographie…

Une décoration à votre image grâce à l’impression numérique :

L’un des avantages les plus importants de ce type d’impression c’est en aucun doute, la qualité du rendu. En effet, la technologie a beaucoup évolué, ce qui signifie que vous obtiendrez un tableau avec une précision de haute définition. L’impression photographique, nous permet d’imprimer un nombre illimité d’œuvres. Des paysages de coucher de soleil en passant par les animaux de la savane, cette technologie nous permet d’en capturer tout le réalisme.

C’est génial non ?

L’avantage le plus important de cette méthode, c’est sans aucun doute le délai d’impression.

Le processus est beaucoup plus rapide que la plupart des méthodes d’impression traditionnelles. Le délai d’exécution plus court et les exigences minimales en matière de configuration, contribuent à accélérer l’ensemble du processus. La cohérence est un autre avantage de l’impression numérique. Chaque impression est la même lorsque vous utilisez cette méthode. Elle offre très peu de variations et moins de déchets, car il n’est pas nécessaire d’équilibrer l’encre et l’eau pendant l’impression. Un autre élément important est le caractère écologique du processus. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des plaques de film et des produits chimiques pour photos, car il n’y a pas d’étape de prépresse dans l’impression numérique. C’est pourquoi vous devriez songer à l’impression numérique pour toutes vos envies déco.

