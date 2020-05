Le casino en ligne débarque en suisse

C’est une période très excitante pour jouer sur les sites de casino en ligne en Suisse. Cette année voit le début de la toute première industrie des jeux de hasard officiellement réglementée et autorisée dans le pays. Attendez-vous à ce qu’une gamme de sites soit en ligne en Suisse, tous sous licences et légaux. Les meilleurs casinos en ligne ne fonctionneront cependant pas en totale conformité avec la loi. Mais alors, où devriez-vous jouer, et à quoi pouvez-vous vous attendre ?

La loi suisse

Le Geldspielgesetz – la loi du pays sur les jeux d’argent – est entré en vigueur le 1er janvier 2019 dans le pays. De fait, tous les sites de casino en ligne doivent y adhérer. La loi est relativement simple : elle donne aux casinos en ligne le droit d’offrir leurs services aux joueurs si, et uniquement si, les opérateurs ont des établissements physiques dans le pays. Ils pourront aller migrer également sur le net. Les meilleurs sites de paris suisses sont désormais agréés par les autorités locales, de sorte que ceux qui choisissent de jouer ici le font conformément à la loi.

Naturellement, des changements importants sont à venir pour les casinos suisses opérant en ligne. Les nouvelles lois donnent un sérieux avantage à ceux qui sont basés dans le pays, contre ceux qui ne le sont pas. Cette loi est certes un peu stricte, mais elle sert un objectif particulier : la protection des joueurs. Ceux qui sont à la recherche des meilleurs sites de paris que le pays peut offrir n’auront plus à se soucier d’enfreindre la loi ou de s’inscrire sur un site qui le fait. Même si vous avez un compte sur un casino étranger, il y a des avantages à venir sur un casino que la Suisse reconnaît officiellement.

Les changements

Dans un avenir proche, seuls les casinos autorisés en Suisse seront légaux. Contrairement au passé, où les autorités ont fermé les yeux sur les casinos offshore, elles vont bientôt en bloquer l’accès. Il est conseillé de déménager dans un casino sous licence suisse sous peu.

Les casinos en ligne devront aussi être sûrs et équitables que les autres sites, et le Conseil fédéral suisse a travaillé en étroite collaboration avec la MGA (Malta Gaming Authority) pour garantir le respect de protocoles similaires en matière de réglementation et d’audit.

Les casinos basés en Suisse signeront des accords avec de nombreux grands fournisseurs de logiciels en Europe. Ne soyez pas surpris de voir des grands noms signer des accords avec des opérateurs suisses pour proposer les créneaux les plus populaires d’Internet. Quelques développeurs suisses locaux pourraient également surgir, offrant un avant-goût du familier à ces casinos locaux.

Il y a évidemment bien d’autres changements, que nous aborderons plus en détail, plus tard.