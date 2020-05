Bouquet Floral Detox : La gamme de démaquillants signée Melvita

Melvita a compris à quel point un bon démaquillage participe à rendre nos peaux encore plus belles. Elle a donc eu envie de nous surprendre avec une toute nouvelle gamme de produits démaquillants nommée Bouquet Floral. Au programme, pas moins de 6 solutions adaptées à chaque type de peau. L’objectif ? Un démaquillage doux, combiné à un nettoyage efficace ; bref, le combo parfait pour prétendre à une peau qui respire.

Bouquet Floral : La nouvelle gamme Detox de Melvita

Melvita me suit depuis des années maintenant. Elle réussit toujours à me surprendre avec des propositions de produits essentiels à ma routine beauté. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que je vous en parle sur le blog. Et lorsque j’ai vu qu’elle avait tout misé sur le démaquillage en proposant la gamme Bouquet Floral, j’avais hâte de la tester et de vous dire ce que j’en pense.

La gamme Bouquet Floral a été pensée pour les femmes qui semblent minimiser l’importance du démaquillage. Car, contrairement à ce que l’on pourrait croire, nettoyer sa peau ne suffit pas à retirer le maquillage. Il faut d’abord utiliser un démaquillant et ensuite nettoyer sa peau. C’est donc pour répondre aux attentes de ses utilisatrices que la marque a pensé à cette gamme de démaquillants. Mais aussi à celles – qui comme moi – auraient des peaux très exigeantes afin de leur permettre de profiter comme il se doit des bienfaits d’un bon démaquillage.

Les produits démaquillants de la gamme Bouquet Floral de Melvita

J’ai été agréablement surprise par le large choix de produits démaquillants dans la gamme Bouquet Floral. On y trouve notre bonheur, et ce quel que soit notre type de peau. Et je peux vous en parler aisément, car j’ai moi-même eu le plaisir de tester certains d’entre eux.

On retrouve alors 6 produits bien différents les uns des autres. Il suffit de choisir la texture ou la routine que l’on préfère pour se démaquiller : un lait, une mousse, une huile ou encore une lotion.

Gel-en-huile démaquillant

Lait démaquillant

Gelée démaquillante

Mousse nettoyante

Eau micellaire

Démaquillant yeux bi-phase

La gamme se compose de 99 % d’ingrédients naturels. C’est grâce à l’alliance de l’eau de thé vert, de l’eau de rose ancienne et de l’eau de fleurs d’oranger que la peau est détoxifiée. Pas besoin de faire une seule cure à l’année. La formulation de la gamme permet justement de prendre soin de sa peau au quotidien.

Mon avis sur la gamme Bouquet Floral

Chanceuse que je suis, j’ai pu tester 5 produits de la gamme, à savoir tous sauf le gel-en-huile démaquillant dont je ne pourrai pas vous parler.

Avant de vous parler de mes chouchous, je voulais vous dire que je suis complètement adepte de son odeur. Les senteurs se mélangent bien, c’est frais et doux en même temps. Tout ce que j’aime lorsque je prends soin de ma peau.

Difficile de faire un TOP 3, mais s’il fallait vraiment choisir, je dirai :

Et c’est drôle, parce que je peux les utiliser en même temps, top !

Pour info, depuis le début du confinement j’ai une peau exigeante. Elle a tendance à rougir très facilement. Je n’ai pas de boutons, mais mon grain de peau n’est pas unifié. Sûrement le fait d’être restée enfermée longtemps et puis la situation assez anxiogène, on ne va pas se mentir.

Le lait démaquillant

Je suis tombée raide dingue du lait démaquillant. Il est doux, et avec ma peau exigeante c’est l’idéal. Inutile de frotter le coton sur la peau pour retirer le maquillage. Il est efficace et par chance, lorsque j’ai fini de me démaquiller, je n’ai pas le visage rouge écarlate.

La mousse nettoyante

Juste après, je prends quelques minutes pour nettoyer ma peau, et waouh ! Avec son flacon pompe il permet un dosage parfait. La texture pourtant aérée est très riche. Sur le visage elle fait du bien instantanément. Elle apaise la peau. Apparemment, elle est formulée sans savon, donc aucune raison de faire une réaction cutanée. Je l’utilise matin et soir. Elle fait partie entière de ma routine dorénavant et je suis certaine de la racheter.

Le démaquillant yeux bi-phase

Pour finir, il fallait que je vous parle du démaquillant yeux bi-phase de la gamme. Un indispensable pour moi qui utilise des mascaras waterproof. Il est super ! Un seul passage suffit à retirer la couche de mascara. Mieux encore, il ne laisse pas de film gras hyper désagréable. C’est une merveille…

Pour les autres produits, je les ai aimé aussi. La gelée démaquillante est fraîche de chez fraîche. Et l’eau micellaire n’agresse pas la peau contrairement à d’autres sur le marché.

Quels produits avez-vous envie de tester ?

Franchement, je vous conseille de vous rendre en boutique pour avoir la possibilité de sentir l’odeur qui est juste incroyable. Et pour faire votre choix, rien de plus simple, privilégiez votre façon préférée de vous démaquiller. Ou choisissez votre produit en fonction de votre type de peau. Dans tous les cas, ne minimiser surtout pas l’importance de démaquiller votre peau. Cela lui permettra de mieux respirer et d’être rayonnante, tout comme vous, au réveil !