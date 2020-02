3 conseils sur la façon de s’habiller pour votre mariage

Votre mariage approche donc. Il est important de laisser votre future mariée sous les projecteurs, mais n’oubliez pas ce qui est tout aussi important pour elle.

Être un marié bien habillé pendant votre journée spéciale.

Regardons les faits en face. Les hommes ont du mal à choisir la tenue parfaite pour son mariage. Veiller à ce que la meilleure version de vous-même soit visible n’est pas une tâche facile lorsque tout le monde dans votre famille essaie d’avoir son mot à dire. Aussi difficile que cela puisse paraître, il est essentiel de bien faire les choses, car des jours comme ceux-ci arrivent presque une fois dans la vie. La bonne nouvelle est que la plupart des choses sont possibles avec un certain effort.

Nous sommes ici pour vous présenter 3 conseils pour vous habiller le jour de votre mariage. Cette liste n’est peut-être pas la plus approfondie, mais elle ne doit pas l’être. Les éléments essentiels sont là pour vous assurer que vous êtes configuré pour réussir et faire de votre future mariée une femme heureuse.

1- Soyez le meilleur homme que vous pouvez être le jour de votre mariage

Cela semble simple n’est-ce pas ? Cependant, vous vous rendrez rapidement compte que cette astuce subtile est en fait extrêmement puissante.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas changer notre apparence. Nous sommes tous des créatures uniques et en tant qu’hommes, nous devons travailler sur l’emballage pour vraiment nous différencier.

En fait, les vêtements sont la chose la plus importante à faire pour être le meilleur homme possible. S’habiller bien en cravates le jour de votre mariage est un signe de respect. Pas seulement à votre partenaire mais à tous les invités qui vous entourent et qui partagent cette occasion spéciale ensemble. Les images sont tout aussi importantes. Les photos du jour de votre mariage dureront toute une vie, alors assurez-vous d’avoir une image nette pour ne pas avoir honte à chaque fois que les albums sortent à l’avenir.

2- Un marié devrait s’entraîner à porter les vêtements qu’il portera le jour de son mariage

Maintenant que vous avez choisi votre tenue, il est temps de vous entraîner à la porter. C’est mettre vos vêtements et les porter un peu. N’hésitez pas à le porter autour de la maison pour être à l’aise avec ou même pendant une journée de travail.

Si vous le pouvez, choisissez un costume bretelle plutôt qu’un smoking car il vous offrira le luxe de le porter à l’extérieur en public. Vous aurez également un vêtement qui vous durera de nombreuses années. Si vous achetez une nouvelle paire de chaussures pour votre mariage, assurez-vous de les casser avant. Il n’y a rien de pire que des pieds douloureux et inconfortables.

3- Décidez d’un code vestimentaire pour votre mariage

Décider d’un code vestimentaire est important et il est préférable de l’annoncer à vos invités le plus tôt possible. Assurez-vous de signaler à la fois le type de tenue attendue (cravate noire, semi-formelle, etc.) à l’environnement dans lequel les invités seront. Cela peut aller d’un lieu de culte à une destination de plage. Les deux environnements offrent des codes vestimentaires extrêmement différents, alors assurez-vous que ces informations sont incluses dans l’invitation.