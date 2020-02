Natsuko no sake : A la découverte du Sake !

.Une série de manga époustouflant, en 6 tomes, qui nous plongent dans l’histoire de la production de la plus ancienne boisson Japonaise : Le Saké. Dans « Natsuko no sake », le mangaka Akira Oze met en scène une jeune bureaucrate, forcée de reprendre le projet de son défunt frère : faire pousser une variété rare de riz d’avant-guerre, afin de produire un sake de qualité. Une « mission » qui va tout d’abord devenir un vrai challenge, puis une véritable passion qu’elle transmettra à ses « voisins » grâce à son enthousiasme ! Un seinen dont ce deuxième tome est paru le 13 Février 2020 aux Éditions VEGA !!! (+13)

Le décor :

Aujourd’hui Natsuko rend visite à « Papy », son vieil et incorrigible voisin sans lequel elle ne pourrait cultiver son riz si spécial, grâce à son savoir. Elle arrive au beau milieu d’une dispute avec son fils, qui souhaiterait que son père déménage chez lui, en ville, afin de pouvoir s’en occuper. Mais, le vieillard ne peut se résigner à quitter ses terres, même s’il ne s’en occupe pas vraiment et passe ses journées à boire !!

Après une brève explication « familiale », il est temps pour Natsuko et « Papy » de rejoindre la parcelle de celle-ci. Grâce aux conseils avisés du vieux Miyakawa, elle peut « labourer » correctement son champ. Et même si c’est un travail assez éreintant, elle est si motivée en écoutant les histoires de Papy que la tâche lui semble moins compliquée.

Au bout de quelques temps, il faudra également ramasser les jeunes pousses puis les repiquer … une tâche ardue où Natsuko trouvera des aides et de nouveaux « compagnons » inattendus. Puis, devant les différentes difficultés auxquelles elle sera exposée avec ses « voisins ». Ingénieusement, elle aura l’idée de créer sa propre « association de riziculture bio » … Mais, est ce une agriculture qui correspond vraiment à ses hommes et femmes « survivants » à la campagne ??

Le point sur le manga :

Akira Oze continue de nous passionner dans son seinen où technologie et savoir-faire ancien se heurtent parfois. Un manga « complet » où l’on peut à la fois : suivre pas à pas la vie de cette jeune Natsuko, parachuté dans un rôle où elle va mettre tout son coeur. Apportant ses nouvelles idées et bien déterminée à obtenir son riz « Tatsu-Nishiki », et le meilleur sake. Puis, comprendre toutes les difficultés : financières, humaines, relationnelles … dont sont victimes les agriculteurs. Isolés, possédant souvent un autre travail à côté de leurs activités agricoles afin de survivre financièrement. Leur mode de vie n’est quelquefois pas adapté à leur projet de vies partagés. Leur environnement souffre du mode d’agriculture employé afin de produire sans contrainte …

Ce second tome de « Natsuko no sake » aux Éditions Vega/Steinkis est une nouvelle fois, une mine de savoir culturel dans les campagnes au Japon, et à propos de l ‘élaboration du précieux et délicat breuvage !

La conclusion :

Je manque de mots pour exprimer l’importance de tel ouvrage dans l’univers manga !!! « Natsuko no Sake » aux Éditions VEGA regroupe tout l’univers et la culture même du Japon pendant les années 80 ! Grâce à l’histoire de cette jeune citadine « tombé » par hazard dans l’univers de la production du Sake. Un moyen de se « rapprocher » de l’authenticité même de la vie dans les campagnes au Japon, avec humanité, intelligence et tendresse envers les « acteurs » de ce manga !!! Une véritable saga qu’il serait intéressant de voir adaptée en série ciné ou à faire étudier en classe !!