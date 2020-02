La marque Beyond Meat débarque chez Casino

Le burger végan de la startup américaine Beyond Meat est commercialisé dans les enseignes Monoprix, Franprix en région parisienne, et les magasins Géant et Casino Supermarchés depuis le 3 février 2020. Le Beyond Burger se vend en pack de deux dans les rayons surgelés et frais, tandis que le Beyond Sausage l’est en pack de 10.

Après Steak’nShake et Buffalo Grill en 2019, la startup américaine Beyond Meat, qui fabrique des substituts de viande à partir de protéines végétales, poursuit sa conquête du marché français. Depuis le 3 février, 500 magasins Franprix, Monoprix et Casino supermarchés proposent ces Beyond Burger et Beyond Sausage. Le Groupe Casino devient ainsi le premier distributeur en France à commercialiser le portefeuille de protéines végétales de Beyond Meat et à proposer ses burgers vegans.

Casino participe à la révolution alimentaire

« Notre objectif est de rendre les protéines végétales plus accessibles, et nous sommes fiers de faire progresser cet objectif en concluant un partenariat avec le groupe Casino, l’un des plus grands détaillants en France » a déclaré Bram Meijer, directeur régional du marketing de Beyond Meat pour l’EMEA.

« Que ce soit pour des raisons de mode de vie, de goût, d’environnement ou de bien-être animal, de plus en plus de consommateurs orientent leur alimentation vers les protéines végétales. Nous sommes toujours à la recherche de produits pour élargir notre gamme de produits à base de plantes et offrir à nos clients des choix alternatifs. Nous sommes ravis de proposer à nos clients le Beyond Burger et la Beyond Sausage. En tant que leader de la viande végétale, les produits novateurs de Beyond Meat ont révolutionné la façon dont les consommateurs savourent des protéines », a dit de son côté Corinne Aubry-Lecomte, Directrice industrie, innovation et qualité pour le groupe Casino.

Un produit pour plaire aux flexitariens

Le Groupe Casino distribuera le Beyond Burger en pack de deux dans le rayon surgelé des magasins Franprix en région parisienne ainsi que Géant et Casino Supermarchés au niveau national et en pack de deux dans le rayon frais de Monoprix en région parisienne. Quant au Beyond Sausage, il sera proposé en pack de 10 en exclusivité chez Géant et Casino Supermarchés au niveau national.

Le leader de la distribution souligne que le Beyond Burger est conçu pour plaire aux consommateurs carnivores et flexitariens, de plus en plus nombreux, qui recherchent des protéines végétales délicieuses et rassasiantes sans compromis. Le groupe de Jean-Charles Naouri indique en outre que ce produit répond à leurs attentes, c’est-à-dire : pas de soja, de gluten, de cholestérol et d’OGM.

Le groupe Casino tient toujours à la viande biologique

Bien que le groupe Casino propose de vendre les protéines végétales de Beyond Meat, il ne renonce pas à proposer de la viande dans les rayons de ses magasins. En effet, le groupe ne renie pas ses engagements de 2018 auprès de l’Union des éleveurs bio (Unebio) et des établissements Puigrenier. Ainsi, il continue de contribuer au développement des filières viandes de qualité. Au cœur de ces engagements, s’inscrit sa volonté de promouvoir durablement la viande de qualité et de constituer une filière forte impliquant chaque acteur.