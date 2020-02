Milo est malade – Mes premières lectures Montessori

La collection Mes premières lectures Montessori, des éditions Larousse, se complète, avec notamment Milo est malade. Un livre paru en janvier 2020, du premier niveau de lecture, avec des mots simples et courts, adapté aux jeunes lecteurs.

Aujourd’hui Milo ne va pas à l’école. Le jeune garçon a une otite. C’est Mamina qui va s’occuper de lui. Elle entre dans la maison, tandis que Milo la salue, sur le canapé, avec une couverture. Pour occuper le malade, Mamina apporte une pile de magazines, pour lire, et un sac de véhicules pour s’amuser et jouer. Après avoir fini de lire sa pile de magazines, Milo descend du canapé, pour jouer avec ses voitures. Sur le tapis, il gare six véhicules. Son chien est à ses côtés, il regarde l’enfant joué et cherché dans son sac. Milo ne retrouve pas son hélicoptère préféré.

Voici donc un nouveau petit roman, pour les jeunes lecteurs qui débutent dans la lecture. Un livre avec une étoile, représentant le premier niveau de lecture, avec des mots courts et très simples. Avec ces ouvrages, les enfants vont pouvoir progresser à leur rythme, et compléter la collection, selon les niveaux. Ils vont pouvoir aussi retrouver les héros de ces petites histoires, simples et efficaces, qui retracent le quotidien d’enfants. Le récit est également très court, avec une progression rigoureuse, vers les mots les plus complexes, pour un apprentissage de la lecture satisfaisant. La police d’écriture est travaillée et les histoires sont accompagnées d’illustrations. A la fin du livre des étiquettes de mots et des images autocorrectives à découper, afin d’enrichir le vocabulaire des jeunes lecteurs, et permettre de mieux les mémoriser.

Milo est malade est un nouveau roman de la collection Mes premières lectures Montessori, un livre qui offre une histoire courte et adaptée aux jeunes lecteurs, qui font l’acquisition de la lecture progressivement, étapes après étapes.