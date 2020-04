Quand le monde de la mode s’inspire des stars

Chaque année, le monde de la mode innove et sort de nouvelles tendances et collections. Cependant, les podiums sont de plus en plus influencés par les célébrités en vogue, surtout avec l’apparition des réseaux sociaux qui a entraîné de nouveaux comportements et des stratégies marketing innovantes. Désormais, une seule influenceuse peut remettre au goût du jour des classiques de grandes maisons de luxe et créer un véritable emballement de ses followers sur Instagram pour le sac ou les chaussures portés !

Une histoire des célébrités iconiques

Photo par Audrey Hepburn, domaine public

Légende : Audrey Hepburn, véritable icône de la mode

À l’époque, les stars internationales n’avaient pas la possibilité de partager chaque matin leur tenue du jour. Cependant, certaines actrices sont devenues de véritables icônes pour les couturiers et ont su influencer à leur manière les tendances de leur époque.

On en veut pour exemple la petite robe noire d’Audrey Hepburn, le style preppy de Grace Kelly, la robe volante de Marilyn Monroe ou les cils XXL de Twiggy ! Le grand couturier français Jean-Paul Gaultier avait d’ailleurs révélé dans une interview à propos de David Bowie à quel point le chanteur l’avait inspiré dans son extravagance et son originalité.

Les grandes maisons de couture ont d’ailleurs rapidement compris que les célébrités du cinéma et de la musique représentaient des muses parfaites pour incarner l’esprit de leur marque : le Festival de Cannes chaque année regorge d’actrices arborant les plus belles pièces de haute couture !

Une évolution des tendances de nos jours

On le sait, les marques s’inspirent énormément des célébrités, aussi bien sportives que cinématographiques. On en veut pour preuve cette mode du t-shirt gothique, né avec les stars du MMA et dont la popularité avait même atteint les salles de poker ! Depuis des générations, le public semble davantage se souvenir des tenues portées par les célébrités, car elles font partie de notre environnement quotidien. Il donne alors une plus grande valeur à ces vêtements, surtout lorsqu’il s’agit d’influenceuses sur les réseaux sociaux, car la confiance créée avec leur public leur assure un effet non négligeable comparé aux publicités.

Parmi elles, Kim Kardashian a eu le plus gros impact sur les tendances de ces dernières années. Cette influenceuse a même inspiré une bande dessinée suite au vol de ses bijoux à Paris. Mais elle est surtout connue pour avoir révolutionné les normes de beauté : un corps pulpeux, avec des hanches développées, une taille de guêpe et une belle poitrine : ces silhouettes sont une nouveauté dans nos sociétés !

Mais ces corps, très difficiles à habiller, imposent de nouvelles modes. En effet, ces courbes sont difficilement adaptées au style de vêtements et aux coupes basiques que l’on trouve dans les magasins. Elles demandent parfois même une véritable confection sur mesure ! C’est pourquoi on a vu une résurgence de la mode dite “urbaine”, faite de vêtements aux matières très souples et près du corps. Jogging, microfibre, couleurs neutres, tout est fait pour mettre en valeur ces formes voluptueuses et ne pas les comprimer !

Beaucoup de marques se sont adaptées et proposent désormais une plus vaste collection de vêtements adaptés à ces morphologies. On a pu voir également l’émergence de nouvelles marques mises en avant par ces influenceuses comme Fashion Nova, spécialisées dans les vêtements près du corps et mêlant avec habileté streetwear et sexy.

Ces célébrités qui ont lancé leur marque de vêtements

Photo par Pexels, CCO

Légende : Les tendances se retrouvent souvent sur les podiums

L’influence des célébrités sur le monde de la mode est donc indéniable. Mais certains vont plus loin et décident de se lancer dans la création de leur propre marque de vêtements. Kanye West a d’ailleurs créé Yeezy en partenariat avec Adidas, et sa collection semble tout à fait adaptée aux mensurations de sa femme Kim Kardashian, dans un style urbain assumé !

Une autre icône de la mode qui a lancé sa propre marque avec succès est Victoria Beckham. D’ailleurs, elle présente ses collections chaque année à la Fashion Week de New York, devenant ainsi une actrice de poids dans le monde de la mode. D’autres célébrités se sont lancées dans le secteur : les sœurs Olsen, Gwen Stefani et même le rappeur Jay-Z.

Cette influence des célébrités sur la mode n’est donc pas prête à disparaître ! Alors que les critiques s’amusent à analyser les tenues des stars et que le public cherche à les imiter, les grandes maisons de couture ne cesseront de s’inspirer des tendances des tapis rouges et des réseaux sociaux.