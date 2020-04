Le PSG se maintiendra en tête de classement?

De nos jours, il est possible d’avoir accès à un grand nombre d’informations, et le tout, sans avoir à bouger de chez nous, grâce à internet! Un des plus grands exemple c’est bel et bien les casinos en ligne. Les casinos en ligne gardent une grande place parmi les jeux de divertissements, parmi les joueurs.

Savez vous qu’ il est possible de parier sur tous les sports? Que ce soit du football, basketball, tennis, handball, rugby, volley, etc. Nombreux sont les sports qui sont sujet de paris, car nombreux sont les internautes qui peuvent parier à travers de leurs téléphones, et pouvoir parier à tout moment, n’importe où et quand ils le souhaitent. Vous pouvez même parier sur le PSG, qui actuellement rencontre quelques difficultés à se maintenir dans le classement, avec 18 buts encaissés.

Le PSG se maintiendra à flot?

Savez-vous qu’entre 2013 et 2018, le montant des mises engagées par ces joueurs est passé de 848 millions d’euros à près de 4 milliards d’euros? Comme nous l’avons dit, nombreux sont les supporters à miser sur leur équipe favorite! De plus en plus d’internautes s’inscrivent sur les casinos en ligne, afin de suivre leur équipe favorite et parier sur le score final.

Mais comment font-ils? Tout d’abord, le joueur peut parier sans avoir à bouger de chez soi, et accéder à une ample variété d’options au moment du pari. Grâce à toute ces avancées technologiques, vous pouvez donc parier sur votre équipe favorite en suivant de près les scores et le classement.

Pour être sûr de gagner, lors d’un pari, il est préférable d’avoir un minimum de connaissance. Anticiper les scores et savoir mettre de côté les chances de gagner. Comme par exemple, le fait que le PSG est en tête de classement suivit de Montpellier. Quels sont les prochains matchs? Allez-vous parier sur le PSG? Combien de buts peut marquer le PSG? Laissez vous guider par votre instinct!

C’est pour cela qu’il est préférable de connaître le score des matchs d’avant et de savoir sur qui parier et comment. Mais surtout que la personne sache jouer en toute responsabilité, sans se mettre en danger d’isolement ou même de dettes économiques!

Les paris en ligne sont-ils légaux?

C’est sûrement l’une des question que beaucoup d’internautes peuvent se poser au moment de commencer à jouer, mais surtout quand il s’agit de mettre en jeu notre argent. C’est pour cela que nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis janvier 2019, les casinos terrestres suisses ont obtenu l’autorisation de proposer des jeux de casinos en ligne. Il s’agit en réalité d’une expansion de leurs activités terrestres via leur propre marque ou des partenaires.

Le Conseil Fédéral Suisse a délivré pas moins de 4 licences de jeux à des casinos terrestres, dont le Casino Davos. Dans la foulée, le Casino Davos a signé un partenariat avec Casino777, une des marques les plus réputées dans le milieu des casinos en ligne!

Profiter des codes promos!

Si vous êtes nouveau membre, vous pouvez profiter de votre Code promo Casino777. Pour cela, il vous devrez créer votre compte joueur et le confirmer par le biais du lien envoyé à votre boite mail. Une fois votre compte validé, Casino777, vous disposez d’un bonus d’une valeur pouvant atteindre les 100 CHF.

Ce bonus vous sera versé au hasard par le casino, et la somme de ce bonus sera compris entre 5 et 100 CHF. Il sera immédiatement disponible sur votre compte joueur sur l’onglet « Bonus actuels ». Sachez qu’il ne vous sera pas possible de le verser sur votre compte en banque avant de l’avoir joué au moins une fois sur le site.

Premier dépôt: Casino 777 va doubler votre premier dépôt à 100 % sur une somme fixée à 777 CHF au maximum. Par exemple, si vous déposez 200 CHF, le casino vous octroie aussitôt 200 CHF supplémentaires. Vous pourrez alors commencer à jouer avec 400 CHF disponibles sur votre compte. Sur ce site, vous pourrez avoir plus de bonus de bienvenue ou même de premier dépôt! Une opportunité à saisir lorsque vous commencer vos premiers paris!

Vous pouvez même en faire profiter vos proches avec le parrainage et profiter d’un moment de pari et de divertissement avec vos amis ou votre famille! Et profiter de miser plus en réunissant plus d’argent. Où même en jouant chacun de son côté, car il y a plus de chances de gagner!

Jouer d’où vous le souhaitez

Malheureusement, Casino777 ne possède, pour l’instant, pas d’application mobile. Cependant, vous pouvez jouer où vous le souhaitez avec les dispositifs de votre choix (smartphone, tablette ou ordinateur), et bien sûr, avec une bonne connexion à internet.Cependant, nous vous recommandons de jouer avec modération. Vous verrez que les paris sportifs sont un monde fascinant, où l’on profite beaucoup plus que du sport.