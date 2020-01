Pore Control de Clarins : Mon avis sur le sérum flouteur de pores

Je suis si heureuse de vous reparler de la marque Clarins dans la rubrique beauté de FranceNetInfos. Cela faisait bien trop longtemps ! Et je reviens avec un vrai crush pour leur sérum Pore Control que je trouve extraordinaire. Alors que vous êtes peut-être en train de rechercher le sérum idéal pour votre peau, j’espère que cette revue vous aidera à y voir plus clair. Let’s go !

Clarins : La beauté par les plantes

On ne présente plus Clarins, cette marque qui s’est fait une place de choix dans l’industrie cosmétique. Pour moi, elle est d’abord synonyme de raffinement au travers de packagings très élégants. Exigeante, elle veille à soigner ses compositions au service des peaux les plus sensibles. Audacieuse également, puisqu’elle n’hésite pas à proposer des produits modernes et innovants. Et enfin, intemporelle car elle possède l’essentiel de la beauté en matière de soins et plus récemment de make-up.

Clarins : Des soins ciblés, respectueux des peaux sensibles

Clarins veille à proposer des produits ciblés pour répondre aux besoins de ses utilisatrices. Et le sérum Pore Control fait partie des nombreux sérums et boosters proposés par la marque. Cela faisait longtemps que j’étais à la recherche d’un sérum efficace, sans résultat ! Impossible de trouver un sérum respectueux de ma peau sensible, mixte et atopique (rien que cela), j’avais un peu lâché l’affaire. Puis, j’ai lu un article qui ventait les mérites du Pore Control de Clarins. Je me suis dit, il faut que je l’essaie… Et qu’est-ce que j’ai bien fait !

Le Pore Control de Clarins : LE sérum qui unifie le teint



Pour tout vous dire, je le trouve sensationnel. Et si son prix n’était pas aussi élevé (55 € les 30 ml) j’en aurais déjà fait des stocks et des stocks. Comment expliquer mon ressenti ? Je dirai que ma peau l’adore. Dès les premières applications, j’ai vu un changement sur le grain de peau notamment. Affiné certes mais pas seulement. Il a réussi à unifier mon teint d’après-grossesse de façon significative également. Et ce n’était pas gagné !

J’aime l’utiliser matin et soir. Le matin avant de réaliser mon make-up un peu comme une base. Et le soir juste avant mes soins. Dans les deux cas, je sens un changement sur ma peau, elle est plus hydratée et prête à recevoir les soins suivants. Sa texture est légère, fluide ; elle pénètre instantanément, ne laisse pas de pellicule désagréable et ne colle pas non plus. Elle s’apparente un petit peu à un lait, mais en beaucoup plus frais, c’est très agréable. Elle sent bon, une bonne odeur de propre. Elle est hyper réconfortante, bref tout ce que j’aime ! Je sais que vous vous demandez l’effet qu’il peut avoir sur les pores. Je dirai qu’il les minimise au fur et à mesure des applications. D’où tout l’intérêt de l’utiliser sur du long terme.

Son flacon pompe très pratique permet un dosage parfait. En ce qui me concerne j’ai fait en sorte de respecter une pompe matin et soir afin que le produit dure plus longtemps. Je l’ai entamé tout début décembre et il m’en reste encore un petit peu.

La composition du Pore Control de Clarins

Du coup, je me suis forcément intéressée à sa composition. Une combinaison de deux ingrédients, à savoir le tamarin et l’arbouse. Je n’avais aucune idée que ces plantes existaient et encore moins qu’elles pouvaient satisfaire à ce point ma peau et mes attentes. En fait, elles agissent directement sur le grain de peau, en réduisant l’excès de sébum, dans le but d’unifier le teint. Et comme je l’expliquais plus haut, c’est vraiment sur ce dernier point que j’ai vu un changement.

Le Pore Control est définitivement une pépite chez Clarins. Le genre de produit vers lequel on se retourne si le besoin s’en fait ressentir. Vous avez le teint terne ? Votre peau est assoiffée ? Vos pores vous font complexer ? Vous avez envie de prendre soin de votre peau en profondeur ? Je vous conseille de tester le Pore Control : vous m’en direz des nouvelles !

Pour découvrir mes autres revues sur Clarins, rendez-vous ICI.