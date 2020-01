Derrière la montagne – La face cachée du tableau est un bel ouvrage de Jean-Louis Roux, paru aux éditions Glénat, en décembre 2019. Un livre, de 144 pages, qui propose une rencontre au sommet de la bande dessinée et la peinture de montagne.

Le livre débute avec un avant-propos de Jacques Glénat qui explique que la maison d’éditions a toujours été passionnée par ces deux univers, la montagne et la bande dessinée, qui inspirent inlassablement. Un désir fort de mettre en valeur la création et le patrimoine, qui est à découvrir, notamment dans ce bel ouvrage.

Puis, c’est une présentation qui est à découvrir, une invitation et des questionnements quant à ce qu’il y a derrière la montagne, tout comme derrière l’image. La montagne qui a toujours inspiré, notamment les peintres et leurs œuvres toujours impressionnantes, est à retrouver dans cet ouvrage qui propose une synthèse de deux univers, la montagne et le dessin. Ainsi, au fil des pages, des tableaux sont à découvrir ou redécouvrir, puis des dessinateurs se sont amusés à essayer de deviner ce qu’il pouvait y avoir derrière. L’envers du décor est donc imaginé et mis en images, présentant l’avant, l’après, le pendant, mettant en scène des personnages, des animaux et la montagne elle-même.

L’ouvrage est original, revenant sur des œuvres du passé, les décrivant et les présentant, ainsi que leurs auteurs, et présentant l’envers du décor, selon l’inspiration des dessinateurs, leur univers et leurs traits. Il est surprenant de voir les créations de chacun. Il y a de tout, des réinterprétations modernes, des dénonciations, de l’humour, des mises en scène improbables, bien découpées, parfois fantastiques, curieuses et effrayantes. Les univers présentés sont variés, plaisants, parfois drôles, ils interpellent, parlent, fascinent ou inquiètent.

Derrière la montagne – La face cachée du tableau est un curieux ouvrage, un beau livre qui présente des tableaux inspirés de la montagne qui sont réinterprétés par plusieurs dessinateurs, qui révèlent à leur façon l’envers du décor, leur façon d’expliquer ou de monter cette montagne, ce paysage fascinant.